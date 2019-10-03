Добрососедские отношения: о молодежном проекте Абхазии и России рассказали в Sputnik

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция "Молодежь Абхазии и России: развития добрососедских отношений".
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что Краснодарский край в части взаимодействия с Абхазией находится в лидерах, что естественно, учитывая географическое расположение.
"Хотел бы призвать абхазские региональные органы, муниципальные образования выдвигать проекты по взаимодействию с конкретными российскими регионами, в этом смысле мы готовы оказать содействие в части установления соответствующих связей", - подчеркнул он.
Председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации "Агентство молодежных инициатив" Александр Пилипенко сказал, что, учитывая близость Абхазии и Краснодарского края, необходимо более близкое взаимодействие.
В этом году программа проекта "Территория развития добрососедских отношений" усилена профессиональными экспертами в области психологии, знания русского языка, публичных выступлений, политологии.
Участник проекта, доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета Кизларгуль Тангир будет читать лекции по русскому языку.
"Я буду рассказывать об изменениях в русском языке, что делать с нашествием иноязычной лексики в русском языке, как бороться с нарушениями норм, какие нарушения существуют и как научиться правильно излагать свои мысли и публичную речь", - говорит она.
Также она не оставит без внимания и роль русского языка как языка межнационального общения.
Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики Московского государственного университета Иван Палитай заметил, что молодежь - это категория людей, которыя определяют будущее.
В заключение Александр Пилипенко вручил благодарственные письма в адрес руководителя информационного агентства Sputnik Абхазия Руслана Бганба и пресс-секретаря организации Илоны Авиловой за организацию информационного сопровождения проекта "Территория развития добрососедских отношений".
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