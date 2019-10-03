Пилипенко о российско-абхазском проекте: объединит молодежь в один "кулак"

Краснодарская краевая молодежная общественная организация "Агентство молодежных инициатив" со 2 по 5 октября 2019 года проводит в Абхазии проект "Территория развития добрососедских отношений".

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция "Молодежь Абхазии и России: развития добрососедских отношений".

Председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации "Агентство молодежных инициатив" Александр Пилипенко в пресс-центре Sputnik Абхазия подчеркнул, что необходимо оказывать содействие в раскрытии потенциала молодых людей.

"Для нас очень важно, чтобы работоспособных, креативных молодых людей, которые либо создавали молодежные организации, либо работали в уже действующих, становилось больше, их потенциал раскрывался, их идеи слышали руководители в данном случае Республики Абхазия. Наша работа нацелена именно на это. Нам бы хотелось, чтобы проблемы молодежи, которые есть в Абхазии, - это наркомания, алкоголизм, формулировались на самом высоком уровне, чтобы проектировались соответствующие проекты и чтобы эти проблемы начинались решаться. В России есть такой проект, как "Трезвая Россия" – это и работа по контролю за продажей алкоголя, и пробежки. Мы понимаем специфику республики, понимаем, что есть свои тонкости и нюансы, и нам бы хотелось, если это интересно молодым людям, поделиться своим опытом и принести его в республику. Я встречался с руководителем проекта "Трезвая Россия" Султаном Хамзаевым, который несколько лет назад пробовал запустить аналогичный проект по пропаганде трезвости, здорового образа жизни, занятиям массовым дворовым спортом в Абхазии. Тогда были встречены определенные трудности, но на сегодняшний день есть предварительные договоренности и с министром внутренних дел Абхазии, и с министром образования. Это говорит о том, что нам готовы содействовать", - рассказал Пилипенко.

Он отметил, что молодежи Абхазии и России необходимо объединиться в один "кулак", чтобы решать какие-то проблемные вопросы.

"Создание такой организации позволит решить финансовые проблемы для реализации молодежных проектов, которые существуют в республике", - считает председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации "Агентство молодежных инициатив".

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