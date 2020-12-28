Абхазия в кино: где снимали легендарные фильмы

Живописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствуют тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации, которые заменит уникальная природа южной страны. "У нас натура очень удобная, не надо ждать зиму или лета. Если в ноябре снимать, то на море еще не так холодно, а в горах уже снег. Это очень удобно, никакого простоя. Здесь можно и Африку снять, и Каракум", — говорил в одном из интервью известный абхазский кинорежиссер Вячеслав Аблотия.
Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, нередко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".
Редакция Sputnik Абхазия сделала подборку некоторых фильмов, снятых в разное время в республике. Каждый из них широко известен и любим многими поколениями зрителей.
"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой советской комедии, он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.
Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. Для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель — бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели.
"Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после, где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи. Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках фильма, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.
Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не пустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо", Сухум.
В одном из эпизодов фильма "Время счастливых находок" дети играют во дворе средней школы №3 города Сухум, где учился герой фильма, здесь же учился и сам Фазиль Искандер.
После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".
Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая - была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столик, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцу к герою Евгения Евстегнеева Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".
Одна из самых ярких сцен фильма — танец на фоне гагрской колоннады забытой всеми звезды степа Алексея Беглова и его дочки Алены, роль которой исполнила восьмилетняя Анна Иванова, впоследствии ставшая балериной.
География съемок известного и любимого всеми фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" достаточно обширна. Большую часть эпизодов режиссер Игорь Масленников снял в Санкт-Петербурге, часть сцен в Латвии, Эстонии, Великобритании, а также в Абхазии. В частности, знаменитый момент схватки Холмса с профессором Морриарти был снят у Гегского водопада по дороге к озеру Рица.
Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.
Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру нередко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берия, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берия стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.
"Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими. Это картина о любви, преодолевающей испытания. Лишь движимый настоящей любовью, человек способен пройти нелегкий путь: победить сомнение, страх, боль и даже смерть ради того, чтобы спасти дорогого человека. Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.
В последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем. В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период грузино-абхазского конфликта оставшегося между двух огней. Тимур Тания завершил съемки полнометражной ленты "Спасибо деду за Победу".
Подрастает и молодая плеяда кинорежиссеров. В июне этого года фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм "Бача" на абхазском языке. Повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.
Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России. Летом 2019-го планируют начать съемки сериала "Независимый" Тимура Тания. Сюжет рассказывает о жизни президента Абхазии.
Перечислить все снятые в Абхазии фильмы невозможно – их множество. Некоторые из них не приняли зрители, и ныне они известны только киноведам. Процесс продолжается, Абхазия в последние годы часто становится съемочной площадкой для современного кино и сериалов.
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