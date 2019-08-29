МИД Южной Осетии о провокациях Грузии: возникла опасность вооруженного противостояния

Ситуация на границе Южной Осетии и Грузии неожиданно обострилась в минувшие выходные, когда грузинская полиция начала обустраивать блокпост в пограничной полосе рядом с селом Цнелис.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. МИД Республики Южная Осетия расценивает действия Грузии на границе между странами как выражение прямой угрозы в адрес народа республики, передает Sputnik Южная Осетия.

Речь идет о ситуации в селе Цнелис Знаурского района республики, где вблизи от домов местных жителей грузинские вооруженные формирования на югоосетинской территории "осуществляют силовое прикрытие незаконного строительства укрепленных военных объектов и инженерных коммуникаций".

"Министерство иностранных дел расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан", - заявили в МИД Южной Осетии.

Внешнеполитическое ведомство выразило "самую серьезную обеспокоенность в связи с предпринимаемыми Грузией провокационными шагами в отношении Республики Южная Осетия, сопровождающимися нарастанием присутствия грузинских силовых структур по всему периметру государственной границы Южной Осетии с Грузией".

Югоосетинские дипломаты оценили действия Грузии как осознанное нагнетание обстановки на приграничных территориях, чреватое дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом.

"Считаем необходимым напомнить, что вооруженной агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений по всему периметру территории Южной Осетии, сопровождавшееся замалчиванием наблюдателями ОБСЕ военных приготовлений Грузии. К сожалению, подобное отношение к сегодняшней ситуации демонстрирует и Миссия наблюдателей ЕС, находящаяся в Грузии", - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением "о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации и призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности".

Южная Осетия, заявляет МИД, решительно требует "незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ.

"В противном случае вся ответственность за все возможные последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство и его западных кураторов", - резюмировали в МИД Южной Осетии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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