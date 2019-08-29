ФСБ России предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Контртеррористическая операция была проведена вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района в Кабардино-Балкарии в четверг 29 августа.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. ФСБ предотвратила в Кабардино-Балкарии теракты, готовивший их боевик задержан и признал вину, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение спецслужбы.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности", - сказано в сообщении.

Перевозка самодельных взрывных устройств на пустырь была слишком опасна, поэтому их обезвредили на месте.

После этого в кратчайшие сроки удалось найти и задержать человека, смастерившего эти устройства, сообщает ФСБ. Им оказался местный житель, ранее судимый за терроризм.

Мужчина признал вину и рассказал, что готовил "диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур".

Связан ли он с какими-либо террористическими организациями или действовал в одиночку, ФСБ не уточняет.

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