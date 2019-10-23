Бывший глава "Курортов Северного Кавказа" задержан в США

В России в отношении Билалова ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он заочно арестован.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США, передает РИА Новости со ссылкой сообщение газеты Miami Herald.

По информации издания, Билалов проживал в своем доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде Майами с женой и грудным ребенком.

Кроме того, сообщается, что представитель Интерпола в Вашингтоне не ответила на вопрос, направляла ли организация уведомление министерству юстиции США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия.

Посольство России в США в свою очередь сделало запрос в Госдепартамент в связи с информацией о задержании в Майами экс-главы "Курортов Северного Кавказа", бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида Ахмеда Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", - заявили в пресс-службе дипмиссии.

Ахмед Билалов покинул посты председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета в 2013 году после того, как его раскритиковал президент Владимир Путин за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки", возводимых к Олимпиаде в Сочи. Вскоре после возбуждения уголовного дела Ахмед с братом Магомедом Билаловым уехали за границу.

Позднее в отношении Билалова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, братьев объявили в розыск, они заочно арестованы.

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