Депутат Госдумы Юмашева о допросе в аэропорту Нью-Йорка: неприятное явление

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка и допрашивали на протяжении часа.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала "неприятным явлением" ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА Новости.

"Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи", — сказала Юмашева.

По мнению депутата, необходимо разделять американский народ и политиков, которые пытаются "набрать очки" на российской теме.

Депутат также обратила внимание на то, что российские политики "не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации".

Допрос Юмашевой

На прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.

После чего, представившийся сотрудником ФБР человек час задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а затем предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.

МИД выразил глубокое возмущение произошедшим. "Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - заключили в МИД.

Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.

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