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Азербайджан огласил количество погибших в ходе эскалации в Карабахе

© Sputnik / Алексей Куденко
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Стороны конфликта предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

"В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны", - сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.

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Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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