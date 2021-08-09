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Бжания посетил дипмиссию Абхазии в Южной Осетии

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Sputnik Абхазия
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Сегодня завершается официальный трехдневный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил дипмиссию республики в Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Бжания встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Южной Осетии Аланом Елбакиевым, с которым в частности обсудил вопрос уточнения списков погибших в Отечественной войне народа Абхазии югоосетинских добровольцев.

В свою очередь Елбакиев рассказал президенту Абхазии о деятельности посольства в Цхинвале.

По словам Посла, на территории дипсмиссии стали доброй традицией встречи с членами абхазской диаспоры, здесь отмечают день добровольца, день победы в Отечественной войне Абхазии.

"Будете ставить новые задачи - мы готовы их выполнять. Мы готовы способствовать развитию и укреплению наших добрососедских и братских отношений", - заверил посол.

Елбакиев отметил, что для этого есть все условия, создана достаточная правовая база, которую нужно наполнять конкретными действиями.

Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

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