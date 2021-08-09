Завершился визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию

Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года. По пути в Цхинвал Бжания почтил память жертв теракта в Беслане.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Официальный трехдневный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию завершен.

Бжания и возглавляемая им абхазская делегация прибыла в Цхинвал 6 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

В субботу 7 августа Бжания возложил цветы к мемориалу во дворе школы №5 в Цхинвале. Затем в столице Южной Осетии прошла встреча на высшем уровне президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также абхазской и югоосетинской делегаций. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, обменялись памятными подарками.

"Спасибо, что вы всегда по-братски - я знаю, что это непротокольное слово - настроены к нам", - сказал на встрече с Бибиловым абхазский лидер Аслан Бжания.

В воскресенье 8 августа продолжились памятные мероприятия августовских событий.

Аслан Бжания почтил память жертв грузинской агрессии в ходе мероприятий в Цхинвале и рассказал о том, как Абхазия отреагировали на войну в Южной Осетии. "Абхазия восприняла вооруженный конфликт в Южной Осетии как прямую агрессию" - сказал президент.

В понедельник 9 августа Бжания посетил дипмиссию Абхазии в Южной Осетии, где обсудил с послом Абхазии в РЮО Аланом Елбакиевым работу Посольства и в частности уточнение списков югоосетинских добровольцев, участвовавших в военных событиях в Абхазии в 1992-93 годах. Затем Аслан Бжания побеседовал с представителями абхазской диаспоры в Южной Осетии.

По случаю отъезда Аслана Бжания и абхазской делегации перед зданием Администрации Президента РЮО был построен почетный караул. В ходе церемонии проводов прозвучали государственные гимны Абхазии и Южной Осетии.

Вслед за этим торжественным маршем прошел парадный расчет ВС РЮО.

Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания на память альбом с фотографиями, сделанными в течение его визита. Бжания поблагодарил своего югоосетинского коллегу за теплый прием.

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