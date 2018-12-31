Новый год и его окрестности: праздник родом из детства

Шел третий, после окончания войны, Новый год. В нашем доме в селе Нижняя Эшера шесть больших комнат, но живем мы только в трех из них: крыша протекала, от чего в некоторых комнатах было сыро, а стекла на окнах и вовсе местами отсутствовали. Разорвавшийся рядом с домом авиа - снаряд во время войны сделал свое дело, взрывная волна и осколки буквально изуродовали дом. Кстати воронку на земле от упавшего снаряда я помню до сих пор. Страшно было даже приблизиться.

К третьему году после войны многие детские страхи уже оставались позади. В доме было уютно и всегда весело. Брат, сестра, отец и мать - все, что нужно для счастья. Как ни странно, даже в детстве мы, дети, прекрасно осознавали те ценности, о которых уже во взрослой жизни так часто вспоминаешь. Электрический свет, ярче которого были бы даже две свечи, не мешал нам погружаться в вечерние занятия. Я рисовала несколькими цветными карандашами, сотни раз наточенными ножом, в игры "дурак" или "фурт" эмоционально погружались брат с отцом. Последний совсем нехотя откладывал любимое чтиво (обычно это были книги Фазиля Искандера или Стивена Кинга), уделяя время любимому чаду. Старшая сестра с мамой занимались самым вкусным делом. На дровяной печи готовили сразу несколько блюд – в чугунном котле томилась ароматная мамалыга, на сковороде жарился первый сыр, мятый с аджикой, домашние яйца варились в крутую, а снесшая их еще утром откормленная курочка запекалась в духовке. В доме были изумительные... нет, даже волшебные ароматы.

Но манящие к столу ароматы и даже любимый мацони с толстым слоем пористого жира, не отвлекали меня от важного дела – создания главного "героя " ближайших дней - пушистой зеленой елки, украшенной гирляндами и серебристыми "дождиками" и, конечно же, горящей красной звездой на макушке.

Мысли о грядущей новогодней ночи нас,детей, не покидали. Я ждала его настолько трепетно, что и летом о нем не забывала, лепила из глины фигурки птенцов, которые потом собиралась повесить на елку.

Елка из лесу

Пройдя через двор, а затем сад, ловко одолев невысокий забор, можно было сразу очутиться в лесу. Лес, в котором тропинки напоминали лабиринт, нас не пугал. Высокие эвкалипты создавали уют, а не тьму, папоротники вдоль троп зарождали фантазии о сказочных ацанах (мифические существа), колючки не "кусались", а грели мыслями о сладких ягодах спелой ежевики, деревья мимозы радовали желтым соцветием. Зимой лес превращался в сказку. С первым снегом эта сказка оживала.

В тот третий год после войны , когда пошел первый и долгожданный снег, ранним утром, надев старенькое пальто и натянув теплую шапку-ушанку отца и калоши, что были больше моих детских ножек в десять раз, я бежала помочь отцу управиться по хозяйству. Но в тот раз я изменила любимому делу в хлеве - смене сена телятам я предпочла поход в лес.

Лес еще только просыпался, а я уже была бодра. Свежий морозный воздух как невидимая пелена окутал все вокруг. Все казалось четче, и холмы казались ближе. Эвкалипты поникли, птички молчали, а папоротники и вовсе спрятались под снегом. Я шла к опушке и любовалась тем, что было можно увидеть всего раз в год, всего несколько часов, пока не выглянет теплое декабрьское солнце.

Шла по снегу наслаждалась хрустом под калошами и непривычной тишине вокруг... Природа будто замерла.

Одолев холм, усыпанный снегом, я оказалась у заветного места, хвойной рощи. Надо мной гордо возвысились громадные кипарисы и ели, они смотрели на меня в полном безмолвии, а я любовалась ими будто-то поседевшими за ночь.

Обойдя несколько крупных стволов и лисью норку, в которой к тому времени никто не жил, я вновь увидела то, чего очень ждала. Сердце билось так, будто было готово выпрыгнуть, ведь это были детские надежды.

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Там, среди огромных елей и кипарисов, росла елочка, стройная, симметричная, пушистая. Еще с лета я присмотрела ее к празднику и представляла как наряжаю к Новому году. Она была символом надежды на что-то сказочное.

Надежно укрытая ветвями "взрослых " сородичей, ее лишь запорошило снегом. "Ветви целы", - успокоила я душу.

Мысли о елке сбились после того, как меня громко стали звать. Хотя, я думаю, отец заметил мое отсутствие, и зная особое отношение к природе, он точно знал о моих диалогах с ней, но не о планах на елку.

С десятой попытки нам все-таки удалось уговорить папу срубить именно ту елочку, что посреди больших елей. Ведь он был против, поскольку "из нее должна была вырасти новая, молодая и большая ель". Какого было наше огорчение, когда по приходу ее там не оказалось – ее небрежно срубил кто-то другой.

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Тогда мои мечты о лесной сказке было рухнули, и с глаз текли слезы. Отец взял меня с собой искать другую елку, чтобы хоть как-то утешить раненое сердце. И только к вечеру я увидела заветное деревце.

Это была макушка высокого дерева. Несмотря ни на что, расцарапанный от окутывающей дерево колючек, отец все-таки выполнил обещание. И мы понесли душистую ель домой.

Елочные украшения

Наследие, так сказать, было небогатым. Во время войны в нашем доме многое пришло в негодность. Осталось всего около 6-7 елочных игрушек. Мы бережно вытирали с них накопившуюся за год пыль.

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На хрупких стеклянных шарах были замысловатые узоры блестящих снежинок. Игрушка в виде усыпанного снегом домика, из окошка которого светился огонек была моей любимой.

Небольшую коллекцию дополняли и символы Олимпиады во времена СССР. Например, мишка.

Имитировавшие елочные шишки игрушки нам почему-то не особо нравились, но отказаться от них было невозможно по понятной причине.

В общем-то, в этом всем была особая прелесть, мы ими дорожили. Брат даже чинил их, на некоторых из них он заменил заржавевшие крючки, через которые продевали ниточку.

В этот третий год после войны нас ждал подарок - бабушка передала ещё пакет елочных игрушек. Они тоже были старые, но радовались мы им как купленным с магазина.

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Оставили даже те, что немного побиты - украшали ими ёлку с тыльной стороны.

Так, до поздней ночи мы всей семьёй окунались в одно общее дело, возможно не столь важное, но как показало время - оставившее столько теплых чувств и любви к родному очагу и, конечно же, людям.

Красной горящей звезды, которую я обычно любила рисовать, у нас к сожалению не было. Но и без нее, наш символ Нового года и Рождества получился по истине сказочным.

Настоящее

Вынырнув из потока воспоминаний я словно очнулась в чужом мире. Да, в какой-то момент, находясь среди сотен людей, наступило ощущение одиночества и грусти, которой не восполнить.

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Несколько часов осталось до наступления 365 - ого дня 2018 года. Традиционно обновив коллекцию ёлочных игрушек на рынке, я продолжила другие покупки. Аромат зелени и овощей вновь вернул к воспоминаниям и осознанию того, что когда-то мы их выращивали в собственном огороде.

В прохладном воздухе с уже заснеженных вершин ощущался аромат дыма из дымоходов ...

"Благородный дым " так я называю тот дым, который исходит от "правильного" костра, горящего от акации, мимозы, дуба, граба. Огонь, который греет и тело и душу и воспоминания, которые так необходимы современному человеку.

Очевидно, что именно детские воспоминания откладываются в потайных уголках разума, наверное, это именно они ведут нас по верному пути.

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