Граждане России выступили против фейк-новостей

Причем тема ума и морали "простого народа" касается далеко не только России. Подобным вопросом задаются интеллектуалы (а вернее, люди, причисляющие себя к таковым) в любой точке мира, пишет Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости.

По данному поводу есть две основные — и противоположные, разумеется — установки. Первая: народ мудр и прозорлив, что и определяет его действия. Вторая — строго наоборот — представляет общество тупой массой, поддающейся самым грубым манипуляциями и низменным инстинктам. Причем одни и те же люди могут занимать попеременно обе позиции в зависимости от того, насколько их лично устраивают доминирующие в обществе настроения и мнения по тому или иному вопросу.

© Sputnik / Владимир Федоренко Фейки в прошлом: Госдума запретила распространение ложной информации

На днях мы вновь наблюдали исполнение второй композиции известным музыкантом, глубоко огорченным тем, что, по его мнению, он много лет учил людей одному, а те выросли и усвоили совсем другое, крича "уракрымнаш".

Вчера ВЦИОМ дал новый повод для разочарования в нашем народе тем, кого в последние годы принято называть либеральной оппозицией.

Социологи выяснили, что в российском обществе имеет место чрезвычайно высокий уровень — 83 процента опрошенных — поддержки недавно принятого закона о фейковых новостях. Причем, что характерно, разница в отношении к документу в разных возрастных группах довольно заметна, но совершенно непринципиальна. Даже в традиционно самой "свободолюбивой" и раздражающейся от любых формальных ограничений и запретов юношеской группе (18-24 лет) поддержка закона — 71 процент, а против выступило меньше четверти (24 процента).

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При этом самой консервативной и "реакционной" оказалась не старшая группа (от 60 лет), а средняя — 35-44 лет, то есть те, кто составляет костяк российского общества (еще молодые и полные сил, но уже опытные и занимающие многие ключевые позиции в общественной и профессиональной системах). Если в первой страте закон поддержали 88 процентов, то во второй — 89.

Учитывая, насколько нервно отнеслись к данному закону в определенных отечественных и зарубежных кругах, столь масштабная общественная поддержка даст этим кругам прекрасный повод в очередной раз поставить диагноз "генетическое рабство" россиянам, сама природа которых якобы противоречит такому прекрасному концепту, как свобода слова и прессы во всей ее полноте.

Подобный подход печалит — просто потому, что вся эта история предоставляет замечательный материал и пищу для размышления, чтобы по-настоящему понять российское общество без навешивания глупых ярлыков, уловить внутреннюю логику, которым оно руководствуется при определении позиции по тому или иному вопросу.

© Sputnik / Владимир Федоренко Совфед России одобрил законы о запрете фейков и борьбе с оскорблением государства

А она — эта логика — вполне рациональна и последовательна.

Во-первых, люди прекрасно отдают себе отчет, что они далеко не всегда могут отличить недостоверную информацию от достоверной. В опросе ВЦИОМ даже в самой оптимистичной в этом смысле юношеской категории всего 12 процентов опрошенных самоуверенно заявили, что всегда есть возможность отличить ложь от правды в новостях. Во всех остальных категориях этот показатель колеблется от пяти до семи процентов, то есть свыше 90 процентов россиян осознают, что они могут быть обмануты ложной информацией в СМИ и интернете.

Во-вторых, абсолютное большинство россиян (те самые 83 процента респондентов) уверены, что некоторые из распространяемых фейковых новостей действительно могут быть опасными — "создавать угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан, вести к нарушению общественного порядка".

В-третьих, российское общество демонстрирует впечатляющий уровень рефлексии по поводу окружающей действительности и адекватной реакции на нее.

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Общественная поддержка закона связана не столько с тем, что государство настаивало на необходимости его принятия (а то мы не знаем примеров, когда никакие объяснения и уговоры властей не помогали сдвинуть с места общественное мнение по тому или иному вопросу), сколько с тем, что личный опыт людей и общественный опыт всей страны подтверждает актуальность мер по борьбе с фейками.

К мелким скандалам, когда на удочку авторов недостоверной информации попадаются даже самые осторожные люди, все уже привыкли, хотя от этого они не стали менее неприятными.

Но главное, прошлый год дал наглядные примеры того, как опасны фейки. Речь, разумеется, о трагедиях в Кемерово и Магнитогорске. Страна ошеломленно наблюдала, как ложь и грубые манипуляции погрузили в массовую истерику целый город, потрясенный страшным пожаром и гибелью десятков детей. А интернет и ряд СМИ сыграли в этом свою недобрую роль.

И люди — самостоятельно — сделали выводы из этих историй: подобное действительно опасно, должно пресекаться и наказываться.

Так что же остается в сухом остатке? Что говорит о российском обществе его столь массовая поддержка "реакционного" закона?

Россияне демонстрируют трезвую оценку собственных возможностей, готовность выслушать чужие аргументы, но в итоге опираются на собственные суждения. Они независимы от формальных идеологических догм ("свобода слова неприкосновенна") и предпочитают ориентироваться на старый добрый здравый смысл при принятии решений по конкретным вопросам.

Ах да, и еще одно — российское общество верит в закон и легальные способы решения проблем.

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Абсолютное большинство респондентов (57 процентов) сообщило ВЦИОМ о своей убежденности в том, принятый закон поспособствует улучшению ситуации с фейковыми новостями.

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