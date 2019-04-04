Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Во второй тур выборов президента Украины триумфально вышел Владимир Зеленский, за которого проголосовала без малого треть пришедших на выборы избирателей, а с ним — действующий глава государства Петр Порошенко с 16 процентами голосов.

Разрыв между претендентами на пост президента Украины выглядит крайне убедительно, но впереди второй тур и три недели борьбы, пишет Нюра Н. Берг в колонке для РИА Новости. Очевидно, она будет наполнена все более яростными речами Порошенко, кампанией взаимных разоблачений в подконтрольных СМИ, лихорадочной деятельностью "порохоботов" в социальных сетях, а также попытками Порошенко ослабить позиции врага путем расправы с его генспонсором. Еще не объявлены официальные итоги первого тура, а активы олигарха Игоря Коломойского, с которым связывают Зеленского, уже арестованы, и это, разумеется, выглядит прямым шантажом и недвусмысленным приглашением к торгу.

Украинские избиратели с интересом и некоторым злорадством наблюдают этот постмодернистский водевильный триллер, бормоча что-то вроде "Чума на оба ваши дома", но, так или иначе, через три недели им предстоит сделать окончательный выбор, решив для себя, чем же отличаются друг от друга кандидаты и отличаются ли вообще.

© Sputnik / Стрингер Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины

Попробуем и мы дать сравнительный анализ основных интенций Порошенко и Зеленского.

Внешняя политика

Порошенко неумолимо и последовательно гнет свою линию, с паранойяльной решимостью вновь и вновь заявляя об окончательном разрыве с Москвой. Кажется, все цветистые эпитеты в адрес "оккупанта" уже были использованы в его инвективах и все мыслимые претензии предъявлены "агрессору", но нет — каждый день приносит все новые обвинения в адрес Мордора, мечтающего о порабощении независимых украинцев.

С 1 апреля прекратил свое действие Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, и это было преподнесено украинцам как великая перемога и свидетельство 256-го окончательного разрыва с империей. Порошенко, в случае своего повторного избрания на пост президента, разумеется, продолжит победоносно расставаться с Москвой, не забывая делать свои гешефты в "стране-агрессоре" и ежедневно напоминая украинцам, что они уже одной ногой в ЕС и практически двумя — в НАТО, хотя и то, и другое имеет с реальностью самую ничтожную связь.

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Перед первым туром Петро Алексеевич снизошел до идеи вступить в переговоры с Путиным, но, конечно, на жестких условиях Украины и при посредничестве Запада.

Таким образом, агрессивная антироссийская риторика действующего украинского президента, видимо, признана удачной, поскольку никаких признаков ее смягчения нет.

Зеленский же по вопросам внешней политики высказывается максимально расплывчато, периодически давая разновекторные поспешные обеты, "смешные, может быть, всевидящей судьбе". Актер как будто говорит о необходимости вступить в переговоры с российским президентом и снизить градус напряженности, но тут же с внезапной косноязычной задиристостью объявляет, что при встрече с Путиным спросит у него, когда же Россия заплатит за нанесенный ущерб, ведь возвращением Крыма и Донбасса дело не обойдется.

Вопрос, куда Зеленский отправится первым делом после того, как выиграет выборы, элегантно обходится претендентом. Максимальная неопределенность позволяет каждому стороннику Зеленского додумывать за него его же планы в приятном для себя свете.

© Sputnik / Стрингер Украинский подсчет

Внутренняя политика

И в этом направлении у Порошенко не наблюдается никаких радикальных изменений риторики. Поддержка силовиков и армии. Мова. Автокефальная церковь. Все это обозначается неологизмом Армовира (Армия. Мова. Вера) и остается на штандартах его президентской кампании перед вторым этапом выборов. Не оставлены без внимания социальные подарки избирателям из бюджета — например, с 1 апреля обещана выплата одноразового пособия пенсионерам и снижение цены на газ на два процента.

Зеленский по вопросам внутренней политики практически не высказывается, хотя и обещает сделать рейд по регионам сразу после избрания, чтобы решить там локальные проблемы, не уточняя, какие именно. Электорат судит о планах Зеленского по сериалу "Слуга народа", где актер исполняет роль честного, слегка придурковатого, но крайне народного популиста Голобородько, и экстраполирует данные в кино обещания на сугубую украинскую реальность.

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Экономика

Самое слабое звено в программах кандидатов. Порошенко мог бы рассказать украинцам, как стать богаче в несколько сот раз, распиливая бюджеты и проворачивая коррупционные схемы, а потом определяя свои сокровища в офшоры, но практической ценности для избирателя такие советы не имели бы. Поэтому он ограничивается мантрами о невиданном росте экономики в условиях внешней агрессии. Как быть Украине в условиях провозглашенного окончательного разрыва с единственным рынком, которому по-настоящему интересно взаимодействие с ней, Порошенко не разъясняет, раз за разом козыряя переможной, но сильной виртуальной кооперацией с ЕС и кредитами МВФ.

Зеленский об экономике вообще не рассуждает, но избирателю приятно знать, что свое состояние он нажил сам, не имея никакого доступа к государственному бюджету, следовательно, без ненавистной коррупции.

Команда реформаторов

Порошенко не высказывается по поводу сколько-нибудь радикальной смены собственной команды, хотя по результатам выборов, надо думать, отставки будут.

Зеленский вообще команды не имеет, хотя и делает интригующие авансы на этот счет — традиционно взаимоисключающие. То обещает поддержку реформам в сфере здравоохранения в исполнении Ульяны Супрун, едва ли не самой ненавидимой чиновницы украинского правительства. То предъявляет избирателям фамилии бывших членов кабмина, включая литовца Абромавичюса, бесславно покинувшего свой пост министра экономики с проклятиями в адрес всюду засевших коррупционеров. То внезапно радикально меняет повестку, сообщая гражданам уже в день голосования, что никто из старой команды ему не нужен. Намекает на какие-то сюрпризы, подмигивает тем и этим, делает милые гримасы в ответ на прямые неудобные вопросы, короче, ведет себя вполне в парадигме способного, но пока не слишком искушенного новичка, готового к обучению и переменам.

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Идеология

Собственно, об основных идеологических установках Порошенко сказано примерно все и неоднократно. Они хорошо известны, забетонированы наглухо и не имеют тенденции к какой бы то ни было коррекции — невзирая на то, что вверенный ему народ ясно показал отношение к его деятельности на посту президента, включая его риторику и идеологические императивы. Даже комик без минимального опыта и навыков государственного управления показался в два раза предпочтительнее, чем действующий глава государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Из комиков в фавориты: Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Идеологические ценности Зеленского определяются с трудом. Для националистов он ратует за тотальное превосходство украинского языка и культуры во всех сферах жизни. Восточный обыватель слышит приятные его уху обещания замириться с русскими и пустить на украинские просторы их культурный продукт, включая российскую попсу, по которой на Украине откровенно скучают. Владимир и дружить хочет, и ультиматумы ставить хочет, и русскоязычным подмигивает, и кондовых защитников мовы соблазняет. Все это сопровождается бархатными воркующими интонациями, милыми ужимками, загадочными кокетливыми улыбками. Зеленский весьма одарен суггестивно и навевает слушателям сон золотой, используя широкий арсенал артистических приемов.

Итак, в чем же основные различия кандидатов — акторов разворачивающегося решающего сражения?

Порошенко до чертиков надоел публике своей агрессией, навязчивой риторикой, своими бесконечными перемогами, имеющими нулевую связь с реальностью. Народу обрыдла его бесконечная война с Россией, ведь в глубине души люди не понимают, с чего вдруг им Россия враг, а циничный и манипулирующий ими Запад — друг. И почему нужно окончательно разрывать все связи с ближайшей родней, которую к тому же велено ненавидеть и презирать.

Никакой коррекции своих взглядов, предъявляемых публике, Порошенко не демонстрирует, с бычьим упорством раз за разом повторяя одно и то же — даже после того, как страна без Крыма и Донбасса, без украинских избирателей в России выдала ему лишь 16 процентов голосов — многие подозревают, что и это сильно завышено, учитывая систему подкупа и админресурса с его широчайшими возможностями фальсификации.

© Sputnik / Стрингер Торжество фальсификаций: что ждет Украину после выборов

Зеленский же, напротив, максимально гибок и неуловим как улыбка чеширского кота. Его безгранично неопределенная тактика поведения позволяет всем достраивать гештальты сообразно собственным ожиданиям и представлениям о прекрасном.

Чем меньше Зеленский говорит, тем больше шансов у него победить Голиафа.

Эта тактика, однако, была хороша до первого апреля. Впереди у Владимира дебаты с Петром. Команда Порошенко очень на них рассчитывает, и небезосновательно. Здесь айкидо-манера играть на силе противника, уходя от ударов гибкими неуловимыми движениями корпуса, вряд ли будет эффективной.

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Но сам Зеленский уже сделал несколько заявлений, намекающих на то, что он и его команда к дебатам готовы.

Что ж, ждать осталось недолго.

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