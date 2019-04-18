Как голосует тюрьма

В Киевском следственном изоляторе, в просторечии Лукьяновская тюрьма или Лукьяновка, сижу уже месяц. Один раз проголосовал, теперь вместе со всей Украиной готовлюсь ко второму туру.

В Лукьяновке около трех тысяч заключенных, полноценный городской избирательный участок. В первом туре, похоже, явка была стопроцентной, не обошлось без нарушений: избирательный участок, который здесь находился на первом этаже женского корпуса, открылся не в восемь утра, как должно было быть по закону, а где-то ближе к девяти. В тюрьме не принято торопиться...

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Голосование прошло организованно — выводили по корпусам, камера за камерой. Пока одна голосует, следующая ждет перед выходом на улице, на участке никто не задерживался. Исключение — одна из самых известных сиделиц, депутат Верховной рады Надежда Савченко. Та самая, что успела посидеть в российской тюрьме, вернулась на Украину по обмену, стала депутатом Рады и самым яростным критиком Порошенко и в конце концов оказалась в Лукьяновке за попытку госпереворота — якобы хотела расстрелять здание парламента с депутатами, министрами и президентом. В день выборов она сказала, что не будет голосовать, пока не прочитает программы всех сорока с лишним кандидатов, потратила на это около двух часов, а затем написала на бюллетене крупно по-украински "Надежда есть!" и бросила его в урну на глазах у журналистов, которые пришли в тюрьму вместе с уполномоченной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Что-что, а эпатировать публику Надя умеет.

Среди своих сокамерников и соседей по корпусу я избирателей Порошенко не встречал. Преимущественно голосовали за Зеленского и Тимошенко. За Зеленского — это в пику власти. Он символ перемен, которых ждет страна, своеобразная месть нынешней майданной элите, ненасытно вороватой.

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За Тимошенко — точно не от большой любви и доверия к ней, а для того, чтобы не дать Порошенко пройти во второй тур. Когда в 20:00 того же дня украинские телеканалы передавали результаты экзитполов, где Тимошенко проиграла Порошенко от двух до четырех процентов, в нашей камере была просто гробовая тишина — план "отцепить" Порошенко в первом туре не сработал. Разочарования никто не скрывал.

Сейчас тюрьма следит за кампанией перед вторым туром — до него осталось меньше недели, голосование уже в это воскресенье.

Над Порошенко тюрьма откровенно смеется. Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать. Порошенко посадил на военные заказы своих бизнес-партнеров и превратил беду в постоянный источник дохода.

Чтобы понять масштабы заработков, достаточно одного факта: в 2017-м фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала и проголосовала закон, по которому страна должна тратить на оборону не меньше пяти процентов своего ВВП. Для сравнения: в богатой Европе до недавнего времени даже Германия не могла позволить себе расходы на оборону в размере более двух процентов ВВП. Украинский ВВП с европейскими не сравнить, но Петр Алексеевич Порошенко хочет зарабатывать не только на конфетах.

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Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления. "Я больше не буду назначать на руководящие посты государства", — говорит человек, чей партнер по медиабизнесу Борис Ложкин был главой администрации президента, личный банкир Гонтарева — главой Нацбанка Украины, соучредитель порошенковской автокорпорации "Богдан" Гладковский — замом секретаря СНБО Украины и куратором всего ВПК страны. "Я больше не буду", — а больше, похоже, и не нужно. Прямо как в гайдаевской "Операции "Ы": "Все уже украдено до нас…"

Еще смешнее слушать, как Порошенко кается, что не того человека назначили на пост родной, как ему кажется, Одесской области. Петр Алексеевич там и дороги открывал, ЗАГС новый в городе построил, а область проголосовала за Зеленского — каждому бы было обидно. За пять лет Порошенко назначал на Одесскую область троих "не тех губернаторов".

Фамилию первого не помню, его быстро сняли, вторым был Михаил Саакашвили — его Порошенко снял не сразу, но со скандалом, третьим стал Максим Степанов, которого сняли сразу после первого тура голосования. Три раза Порошенко назначал и, как говорит сегодня, "три раза я совершил ошибку". И это только в одной Одесской области... На региональный уровень бизнес-партнеров у президента не хватило. Обхохотаться можно!

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко идет в последний бой

Не до смеха становится, когда Порошенко рассказывает о своих достижениях. Их три: "самая боеспособная армия в Европе", "безвиз" с ЕС и автокефалия для Православной церкви Украины (ПЦУ). С армией понятно — война идет, оборонка работает, доход Порошенко стабилен. "Безвиз" с ЕС — это закамуфлированная трудовая миграция. Если своя экономика разрушена, нормальной работы нет, — пусть массово едут не только по традиции на заработки в Россию, но и в Германию, Польшу, Португалию. По оценкам украинского кабмина, в 2018 году за рубежом находились постоянно более трех миллионов украинцев. Временно (читай на заработках в России и по "безвизу") — от семи до девяти миллионов. Эти люди прислали домой свыше 12 миллиардов долларов — в четыре раза больше, чем Украина получила за то же время международных кредитов и инвестиций. Но деньги украинских "заробитчан" пошли не в экономику, а были проедены или спрятаны про черный день.

Самое не смешное: "Украинская церковь стала независимой, получив томос". Это "достижение" Порошенко ничего, кроме горечи и тревоги, не вызывает. После создания порошенковской Православной церкви Украины (ПЦУ) процесс рейдерского захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возобновился с новой силой. Но если раньше, до ПЦУ, захваты происходили в основном на Западной Украине, то сейчас волна конфликтов может прокатиться по всей стране. Как известно, в истории человечества противостояния на религиозной почве — одни из самых жестоких и кровавых. Точно не до смеха от такого "достижения" Петра Алексеевича...

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Когда вспоминаешь о других успехах Порошенко за пять лет — коррупция, выросшая в разы по сравнению с временами Януковича, разваленная экономика, отсутствие обещанного мира в стране — то непонятно, откуда взялись его почти 16 процентов голосов в первом туре? Кто эти люди, поставившие галочку напротив фамилии Порошенко?

Прогнозы большинства социологов на второй тур однозначны: Зеленский должен победить. Как минимум с двойным перевесом, а по некоторым опросам — и почти с тройным. Лукьяновка за Порошенко точно не будет голосовать. Здесь и Зеленскому не очень верят, четко просматривая за его спиной тень украинского олигарха Игоря Коломойского, но Порошенко откровенно ненавидят. Ненавидят спокойно, без агрессии, с холодным разумом. И этим же умом понимают, что Порошенко будет цепляться за власть до последнего.

И это осознание — еще один, возможно, самый парадоксальный аргумент голосовать за Зеленского — чтобы не дать Порошенко ни малейшего шанса остаться у власти еще на пять лет. Многие мои соседи верят, что, проиграв на выборах, Порошенко рано или поздно окажется здесь, в Лукьяновке. Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду.

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