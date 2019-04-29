Спасательная операция России в Донбассе

В четверг на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Луганской народной республики произошел взрыв метана. На момент написания статьи известно о четырех погибших горняках, судьба еще тринадцати остается неизвестной.

В пятницу утром на помощь военизированным горноспасательным отрядам МЧС ЛНР, работающим на месте аварии, прибыл отряд горноспасателей из России, доставивший также специализированное оборудование, которое помогает ускорить разбор завалов.

А параллельно с этим в республике начался прием документов для оформления гражданства России. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в местах приема документов уже выстроились длинные очереди, свидетельствующие, что желающих получить российский паспорт огромное множество, пишет Андрей Бабицкий в колонке для РИА Новости.

Ну а в самой России который день видные либеральные соотечественники кричат, как раненая птица. Можно было бы подобрать и менее поэтичное сравнение, поскольку означенные звуки отстоят довольно далеко от правил мало-мальски благопристойного поведения, но не будем к ним слишком суровы. Их нешуточный гнев вызван указом президента России о предоставлении жителям Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке.

Критика — назовем это так, — которой они подвергли решение главы государства, местами выглядит даже логичной. К примеру, скрупулезные подсчеты, во сколько обойдется государственному бюджету выплата пенсий новым гражданам — и что, дескать, эти деньги украдены из кармана россиян.

Однако такая трогательная забота о благосостоянии народа России все же не выглядит достаточно искренней, поскольку его же наши свободомыслящие друзья считают, мягко говоря, не совсем доделанным. Они выбрали себе президентом Путина и поэтому заслуживают свою судьбу. Но, если заслуживают, чего же печься об их кошельках, в очередной раз ограбленных неправедной властью. Нет, все же сердечная мука за россиян берет свое — и в ход идет известный риторический прием "не могу молчать!"

Проблема только в том, что принятое решение не является волюнтаристским. По этому вопросу, конечно, не будет крымского консенсуса, когда за малым исключением российское общество поддержало возвращение полуострова. Но подавляющее большинство граждан России сопереживает Донбассу и его беде и хотело бы, чтобы российская власть помогла русским людям, которые уже пять лет живут под обстрелами. Недаром мем "Путин, введи войска" все годы войны не теряет своей актуальности.

Крым ведь тоже обошелся и обходится недешево, но это те расходы, которые россияне берут на себя добровольно, ничуть не сомневаясь в том, что и их долг, и обязанность российского государства — защита своих людей, разбросанных по всему постсоветскому пространству. А уж погибающих от украинских мин и снарядов и несущих тяготы, сопряженные с военными действиями, тем более.

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Другой тезис так называемых либералов в критике принятого решения тоже можно найти до некоторой степени справедливым, однако их забота какая-то совсем не либеральная, тогда как обоснование указа как раз полностью соответствует той системе ценностей, где права и свободы человека являются приоритетными в сравнении с правами государства.

Владимир Путин объяснил, что решение принято для того, чтобы обеспечить права и безопасность жителей Донбасса. Это означает, что при попытке завершить конфликт силовым путем Украина может столкнуться с крайне неприятными последствиями в виде акции по принуждению к миру. Как это, например, уже происходило в августе 2008 года в Грузии.

© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov Большое преступление России

Либеральный пул пишет об аннексии, захвате чужих территорий, милитаристском угаре и о прочих имперских и авторитарных ужасах.

Однако давайте посмотрим реальности в лицо и признаем, что истинная причина происходящего и решения российского руководства в том, что Киев просто не оставил выбора — не столько России, сколько собственным гражданам в Донбассе.

Согласно статистике, население республик достигает 3,7 миллиона человек. К тому же выходцы из Донбасса составляют немалую часть из тех 2,5 миллиона украинцев, что официально мигрировали в Россию из Украины с 2014 года.

Совершенно колоссальные цифры.

И огромную часть этих людей — в первую очередь тех, что остались жить дома, в мятежных республиках, — украинские власти фактически поставили вне закона, лишили законных прав как граждан Украины и, по сути, официально объявили врагами украинского государства. Они лишены базовых гражданских прав — от оформления общепризнанных документов (включая свидетельства о рождении и паспорта) до отказа им в социальных выплатах.

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Люди живут в этом состоянии уже пять лет, и кто-то должен защищать их самих и их права.

Либералы не хотят. Запад, который вроде бы за пресловутые права человека, — тоже. На нового президента Украины надежды также нет. Высказывания Владимира Зеленского в отношении ДНР и ЛНР находятся строго в русле официальной киевской риторики последних пяти лет.

Значит, это дело России.

Третий день в Донецке необычайно тепло. Вместе с указом Путина в республику пришло лето. Так что у людей два повода для восторгов: один — сезонный, другой — исторический. Сколько обид и разочарований было за минувшие пять военных лет. Россия, которую здесь поголовно считают родиной, — думающие иначе в большинстве своем давно покинули республику — вела себя сдержанно. А ведь можно было бы рубануть сплеча — вот тебе танки, вот признание или даже крымский вариант: давайте домой, ребята.

© Sputnik / Стрингер Украина поставила России условия выполнения минских договоренностей

На самом деле, это довольно поверхностный взгляд на положение дел. Все эти годы интеграция Донбасса с Россией идет полным ходом. Рублевая зона, легализация республиканских документов на российской территории, финансовая помощь — всего не перечислить. Указ о предоставлении гражданства явился очередной знаковой вехой в длинной цепи решений.

Мне кажется, в одночасье все обиды оказались забыты. Люди на улицах поздравляли друг друга, были и слезы. Несмотря на циркулировавшие последние недели слухи о выдаче российских паспортов, никто не ожидал, что многолетняя мечта вот так вдруг сбудется. Родина, которая виделась эгоистичной и погруженной в собственные проблемы, не забывала про своих детей. И новому президенту Украины она сказала: больше никакой войны, у обстреливаемых вами людей есть серьезная защита.

В Киеве же бьют во все колокола. Реакция Запада тоже предельно негативна и грозит новыми рестрикциями России.

Что же касается властей ЛНР и ДНР, то они готовятся к массовому переходу жителей республик в российское гражданство.

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Ну а на аварийной шахте "Схидкарбон" вместе с луганскими коллегами работают российские горноспасатели, не теряя надежды спасти попавших в завал шахтеров.

Каждый занят своим делом — так, как он его понимает.

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