Миллионы и наемники: США готовятся к последней атаке на Венесуэлу

По версии госсекретаря США Майка Помпео, именно "русские" (без уточнения должностей и ведомственной принадлежности) якобы отговорили Николаса Мадуро от бегства из Венесуэлы.

Как сообщает RT, Сергей Лавров кратко и емко отозвался "о заявлениях США, что Россия якобы отговорила Мадуро покидать Венесуэлу: "На все подобные заявления ответ один — это неправда".

Впрочем, несмотря на столь обидный провал, Вашингтон все равно дал отмашку на очередную (уже третью по счету) "финальную фазу" венесуэльского майдана и даже придумал для нее традиционно пошлое название: операция "Свобода". По-хорошему, эту операцию нужно было назвать "Чемодан с Деньгами", но до такого уровня искренности наши заокеанские партнеры еще, к сожалению, не доросли, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

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Увы, даже в случае полного провала этой "финальной фазы" США не оставят Венесуэлу в покое и надо признать, что в администрацию Трампа сейчас действительно поступают довольно креативные и потенциально эффективные предложения о том, как в случае провала "цветной революции" попробовать утопить в крови Каракас.

Громкие заявления псевдопрезидента Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что венесуэльские силовики перешли на сторону оппозиции, оказались довольно далеки от реальности. Как сообщает агентство Argus Media (лучшую информацию из Венесуэлы сейчас можно получить от специальных агентств, работающих с "нефтяными новостями", ибо от венесуэльской политической ситуации зависят котировки фьючерсов на нефть), на самом деле Гуаидо смог заручиться прямой или косвенной поддержкой около 300 офицеров Национальной гвардии Венесуэлы, но этого оказалось явно недостаточно для того, чтобы добиться каких-то видимых успехов в Каракасе или захватить ключевые элементы экономической, политической или военной инфраструктуры.

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Argus Media утверждает, что на сторону Гуаидо, вероятно, перешел один из ключевых венесуэльских силовиков, директор СЕБИН (Боливарианской службы национальной разведки) — Мануэль Кристофер Фигуера (Manuel Christopher Figuera). Однако воспользоваться этим предательством у американцев не получилось, ибо он оказался под арестом сразу после того, как выпустил из-под домашнего ареста одного из лидеров венесуэльской проамериканской оппозиции.

Безусловно, сам факт того, что некоторые венесуэльские силовики (включая очень высокопоставленные фигуры) оказываются готовыми к переходу на сторону Вашингтона, — это уже своего рода психологическая победа Госдепа и путчистов. Но, по большому счету (особенно с учетом специфики южноамериканских элит), удивление и уважение вызывает как раз то, что таких перебежчиков пока крайне немного, несмотря на все усилия Госдепа, ЦРУ и лидеров венесуэльской оппозиции. Несмотря на то, что советник Трампа по национальной безопасности Болтон лично в своем твиттере "давит" на верхние чины венесуэльских силовых структур (перечисляя поименно тех, кому он угрожает), пока результаты американского давления выглядят довольно скромно, и каждое очередное заявление о некоем "финальном этапе" (а также "финальном штурме", "финальной демонстрации" и так далее) лишь выматывает самих сторонников оппозиции, некоторые из которых уже устали ждать американской решительной победы.

К сожалению, шансы на американскую победу все еще сохраняются, ибо в любой момент сумма предложенных денег и сопутствующих гарантий безопасности может оказаться достаточной для того, чтобы действительно привести к массовому предательству на самом верху, как уже не раз бывало в разных странах.

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С другой стороны, заявления Помпео о том, что самолет Мадуро фактически "развернули русские" прямо на взлетной полосе, — это очень примитивная попытка деморализации оппонентов, которая применяется не от хорошей жизни, и ее использование, вообще-то, можно считать дурной приметой для Вашингтона: в последний раз американцы подобный информационный вброс использовали в Сирии, но, как шутят в соцсетях, "Обама — ушел, Асад — остался".

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Последним доводом в венесуэльском конфликте была и остается военная сила. Для Вашингтонского истеблишмента вопрос возвращения контроля над Венесуэлой является своего рода психологической идеей фикс, а присутствие российского влияния и интересов в Каракасе доводит некоторых американских политиков до такого эмоционального дискомфорта, что они уже не могут даже нормально врать на камеру. Например, CNN опубликовало прекрасное интервью с влиятельным сенатором от Демократической партии США Дагом Джонсом, в котором он прямо заявил, что Николас Мадуро "должен уйти, а россиянам нужно выйти (из Венесуэлы. — Прим. ред.) и оставить нашу часть света в покое".

Демократия и правда человека? Какие демократия и права человека, если риторика американских политиков вернулась к терминологии "сфер влияния", которая была очень модной лет эдак сто назад? Правда, в XIX веке не было комплексов С-300, а у Порфирио Диаса — автора знаменитой жалобы на то, что Мексика "слишком далеко от Бога и слишком близко от Соединенных Штатов", — не было друзей в Пекине и в Москве, так что на этот раз американцам будет намного сложнее доказывать свое "право владения", которое, по их мнению, распространяется на всю Южную Америку.

Силовой вариант решения венесуэльского кризиса — не исключен, но пока американское военное ведомство не горит желанием слишком активно бряцать оружием. Агенство "Рейтер" сообщает, что "Пентагон в среду пытался преуменьшить любую активную подготовку к непосредственному вмешательству в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро. Однако признал подробное планирование на случай непредвиденных обстоятельств по мере углубления политической нестабильности в богатой нефтью стране."

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Администрация Трампа, конечно, хотела бы вернуть контроль над венесуэльской нефтью и добиться серьезной геополитической победы в Южной Америке, но получить массовые поставки "гробов, накрытых американскими флагами", как раз во время президентской избирательной кампании самому Трампу, наверное, не захочется. Впрочем, американский бизнес уже предложил президенту США по-своему элегантное решение. По информации "Рейтер", Эрик Принс — основатель наиболее известного американского ЧВК — предложил Трампу провести военную интервенцию в Венесуэлу силами "частной армии" размером в 4500-5000 наемников. За них не нужно будет отчитываться перед избирателями, это же наемники — от них в случае неудачи можно будет легко откреститься. Деньги на такую авантюру Принс в США, безусловно, найдет — среди "нефтяных инвесторов", распределителей бюджетов американских спецслужб. Да и среди "венесуэльской диаспоры" найдутся желающие заплатить деньгами за венесуэльскую кровь. Возможно, он даже найдет политическую поддержку в администрации Трампа. Однако даже большая "частная армия", которая, возможно, вторгнется в Венесуэлу, — это не гарантия американской победы, а всего лишь гарантия того, что венесуэльский кризис перейдет в более активную и кровавую фазу.

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Сирийский опыт показывает, что это может длиться очень долго, но, если сторонники соблюдения международного права разыграют свои карты правильно, Венесуэла вполне может стать еще одним провалом агрессивной внешней политики Вашингтона.