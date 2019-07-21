Снова стал полуостровом: завершена укладка рельсов на Крымском мосту

Пропускная способность Крымского моста составит до 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, или примерно 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

Собственно говоря, это теперь история не столько про экономику, государственное строительство или открывающиеся туристические возможности региона. Это уже просто история про экономическую, и не только экономическую, географию, пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

Как сообщает информационный центр "Крымский мост", две бригады, двигавшиеся со стороны Крыма и Кубани, встретились под сводом арки моста и сомкнули рельсы на железнодорожной части моста через Керченский пролив. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев — "Тамань" и "Керчь" — теперь уже и официально состоялась. И под арками Крымского моста отчего-то смотрелась — да, пусть и торжественной, и официальной, но уже какой-то, как бы это поточнее, привычной и вполне себе даже "рабочей". Зато теперь технический проезд не только по первому, но и по второму пути железнодорожной части Крымского моста, который соединяет берег Кубани с Крымским полуостровом, полностью открыт, и по нему свободно передвигается рабочая техника строителей. А уложенные 25-метровые звенья соединяются в так называемые плети, представляющие собой участки уже длиной в 440 метров, методом электроконтактной сварки — на мосту уже начали работу путевые рельсосварочные машины.

Кроме того, на участках железной дороги, непосредственно примыкающих к берегам, продолжается монтаж обязательных для таких сооружений по современным требованиям шумозащитных экранов: ровно семьсот метров со стороны Тамани и чуть меньше полутора километров со стороны Керчи. После этого сварные швы, естественно, будут еще и шлифоваться, и ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным, что специально отметили в информационном центре.

Все для удобства пассажиров, то есть — нас с вами, что во всем этом действе и есть самое интересное.

Ну а начало движения поездов, как грузовых, так и пассажирских, ожидается точно по графику или даже со сравнительно небольшим опережением: 9-10 декабря текущего, 2019 года. Нормальный, правильный такой подарок, и не только крымчанам, к новому, 2020 году, на новый туристический сезон.

Да, на мосту еще предстоит выполнить весьма приличный объем работ, в том числе финальную, довольно нудную и трудоемкую, "балластировку щебнем и выправку каждого пути". И только после этого начнет производиться установка и монтаж специальной железнодорожной автоматики, в частности устройств сигнализации, централизации и блокировки, без которых невозможна полноценная эксплуатация этого сложнейшего инженерного сооружения. А перед самым началом эксплуатации моста будет проведена еще и дополнительная механическая очистка и шлифовка рельсов. Но в общем и в целом можно считать, что "железнодорожный пролет" тоже уже фактически готов. Просто в данном случае за рекордами никто не гонится. Демонстрационная и символическая составляющая были пройдены при вводе в эксплуатацию автомобильной части перехода, этого вполне достаточно.

А тут главное — плановость и ожидаемый экономический эффект.

Хотя, нужно отдать должное, летящие над морскими водами пролива ажурные металлические конструкции Крымского моста и "дублирующие" друг друга арки автомобильного и железнодорожного переходов — это еще и очень, очень красиво.

И это — тоже очень важно: мы в этой стране — живем.

Наш, в сущности, дом.

А дома все должно быть не только комфортно и логично устроено, но и по возможности эстетически совершенно: не для дяди, для себя любимых, стараемся, в конце-то концов. И нам, признаться, важно и приятно не только иметь возможность спокойно попивать скучный железнодорожный чай, перевозя все семейство во главе с женой, а то и сопровождающей отпуск тещей над солеными водами Керченского пролива, но и внезапно захлебнуться от восторга и гордости, увидев случайно с берега в лучах заходящего южного солнца эту ажурную инженерную красоту.

Ну да, уж вот такой мы народ, сколько б нам наши оппоненты ни пытались внушать мысль, что мы только детей красивых умеем делать. Или ракеты с автоматами Калашникова. Вот вам, друзья, любуйтесь — просто еще одно вполне наглядное напоминание, что это совсем не так.

Ну а если говорить о прагматическом, прежде всего экономическом наполнении понятия "железнодорожный переход Крымского моста", то тут не нужно слишком много упорствовать с расчетами и доказательствами. Вполне достаточно просто привести "базовые", проектные цифры. Планируемая пропускная способность самого длинного в Российской Федерации моста (девятнадцать километров, на секундочку) составит до 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, или примерно 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

Еще раз, внимательно: 14 миллионов пассажиров.

Да, далеко не все они будут, простите, "туристы": и местным жителям на материк съездить время от времени надо. И деловую, равно как, кстати, и военно-морскую составляющую в пассажиропотоке тоже никто не отменял.

Но все равно отдельно отметим: 14 миллионов человек.

Четырнадцать!

И это притом что в прошлом, 2018 году Крым посетило "всего" шесть миллионов 800 тысяч туристов. Что, кстати, стало рекордным количеством отдыхающих в регионе за все постсоветские годы. Уровень предыдущего, 2017 года был превышен почти на 28%.

Просто для дополнительной иллюстрации: только прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики в 2018 году по сравнению с 2017-м выросли почти в два раза. И отдельно подчеркнем: во многом это стало возможно именно благодаря улучшению транспортной доступности региона после ввода в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста и нового терминала Симферопольского аэропорта.

После же ввода в эксплуатацию еще и железнодорожной части моста с его изначально "народными" пассажиропотоками, Крым, который киевская "майданная революция" с последующими санкциями и блокадами попыталась сделать, в полном соответствии с советской шестидесятнической литературой, "островом Крым", окончательно возвращает присущий ему географически полуостровной статус.

Хоть и немного с другого берега.

Параллельно, кстати, становясь еще и вполне полноценным и обычным — да, со своей природной, курортной, военной и исторической спецификой — регионом Российской Федерации. Что, кстати, вовсе не гарантирует ему никакого особого "светлого будущего" по сравнению с другими регионами, там еще очень и очень много работы и на самом полуострове. А Россия, простите, огромная. И дорогих сердцу Москвы регионов в ней вполне достаточно, одну Арктику или Дальний Восток достаточно вспомнить, так что "светлый цвет будущего" теперь во многом уже будет зависеть и от самих крымчан. А там, в этом смысле, все довольно непросто, включая управленческую составляющую в том числе.

Но самое главное в общем уже, можно считать, состоялось.

И Крым теперь связан с большой, материковой Россией не только невидимыми историческими и духовными узами, но и вполне ощутимой стальной стяжкой ажурного Крымского моста над неспокойными водами Керченского пролива. Неимоверно красивого, эстетически какого-то абсолютно соразмерного окружающему пейзажу и самой эпохе сооружения, через которое уже спустя каких-то полгода в будничном, плановом режиме пойдут грузовые и вполне себе даже и пассажирские поезда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Читайте также: