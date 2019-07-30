Азбука вкуса: кто выгнал аджинджух с абхазского рынка

Как теряется абхазский колорит и кто выжил аджинджух с сухумского рынка, читайте в колонке колумниста Sputnik.

Что привлекает туристов в Абхазии? Природа, погода и местный колорит. Если с первыми все понятно - красиво и тепло -, то, что такое местный колорит и с чем его едят, давайте разбираться.

Первый раз в Страну души я попала только при Багапше. Для коренного сочинца это не типично. Все мои старшие товарищи посещали Абхазию практически каждое лето со школьной экскурсией, родители периодически ездили за обоями или мандаринами. А некоторые даже просто за вкусным кукурузным хлебом каждые два дня через границу гоняли.

Самым необычным для всех были, конечно же, вывески с префиксом "А". Никто не понимал, почему так, это удивляло, об этом рассказывали в первую очередь, и версий было много. Хотя практически аналогичная ситуация в английском языке с артиклями "the" и "a" не рождает столько историй. Но это все до войны.

После войны было страшно. Даже нам, сочинцам. Что уж тут говорить про людей, которые за тысячи километров от нас находятся – все на уровне страшных слухов. Долго боялись, потому что не знали, чем живет страна.

Но время шло, люди потихоньку стали заново открывать для себя Апсны. И знакомятся они со страной благодаря местным жителям. Приезжают со своим складом, восприятием, настроем и тут их встречают гостеприимные хозяева и… и делают слишком все удобным для гостей. Настолько удобным, что начинает теряться неповторимый колорит, тот самый, ради которого многие и едут.

Недавно ленты моих знакомых в соцсетях стали пестрить постами про отдых в Абхазии: "Прекрасная страна! Я влюбилась в абхазскую кухню: лобио, шашлык, соленья… м-м-мм, пальчики оближешь!" Или вот: "хачапури просто сказка!", "Такой мацони я бы каждый день с утра ел!"

Стоп! Ребята, да вы что?! Какой мацони в Абхазии? Вы ничего не перепутали? Может ахарцвы? Какой хачапури?! (я б даже за "хачапур" по губам била) Тут пекут ачашв. Где вы ели лобио? Может это все-таки был акуд? И вообще, запоминайте, АБЫСТА – абхазская мамалыга.

Но ведь не туристы виноваты, что продолжают называть похожие блюда привычными для себя именами. Виноваты те, кто стирают свой неповторимый колорит просто потому, что гостям так понятнее, да и самим проще. Откройте меню в любом абхазском кафе, редко где найдете аутентичные названия.

Недавно на сухумском рынке мне три раза подряд предложили купить чурчхелу. На четвертый раз, не выдержав, я сказала, что больше люблю аджинджух. Продавщица сначала опешила, а потом рассмеялась. Рядом стоящая бабушка сказала: "К сожалению, дочка, наш аджинджух чурчхела с рынка выжила".

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Фоторепортаж о том, как делают традиционное абхазское лакомство аджинджух, смотрите в материале на национальной версии портала Sputnik Абхазия.

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