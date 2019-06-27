Пить или не пить: как вино влияет на человека

Низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у французов заставил ученых серьезно исследовать вопрос о том, как вино влияет на здоровье человека.

Как оказалось, витамины группы B, алкоголь и полифенолы в напитке уменьшают уровень "плохого" холестерина.

Наиболее полезным вином считается красное - в нем, по сравнению с белым, содержится больше антиоксиданта ресвератрола.

Но не стоит перебарщивать с вином, именно благотворного влияния напитка на организм можно добиться при умеренном его употреблении.

В зависимости от содержания сахара вина делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются "очень сухие" категории — брют и экстра-брют. "Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно далеко не для всех вин", — предостерегают эксперты. Они напоминают, что бутылки лучше всего хранить лежа, чтобы вино омывало пробку и та не рассыхалась. Комфортная температура — 11-12 градусов для белых вин, чуть выше — для красных.

О том, сколько вина можно пить и каких последствий ждать - в инфографике РИА Новости.