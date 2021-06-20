14:16 20 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.22
  • EUR85.99
Поиск

Война войной, а ребятам надо жить

© Foto / Марина Барциц
Колумнисты
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1d/1031020959.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20210620/1032649671/Voyna-voynoy-a-rebyatam-nado-zhit.html

Колумнист Sputnik Алексей Ломия, которому сегодня исполняется 55 лет, вспоминает, как он отмечал свой день рождения во время Отечественной войны народа Абхазии 28 лет назад.

День рождения. Что это за день? Каждый по-разному воспринимает эту дату. И, конечно же, это напрямую зависит от возраста. Если в детстве, молодости чаще всего ждешь с нетерпением, то в более зрелом возрасте, осознавая, что ничто не вечно под луной, призадумываешься. И чем более зрелым становишься, тем менее желанной становится эта отметка в календаре. Но сейчас хочу поведать не об этом. Хочется рассказать о самом запомнившемся дне рождения.

Виды на будущее и окопные удовольствия

Шприц
© CC0
"Хранитель" наркотиков, или другая сторона войны
К моменту окончания девятого класса я затаился в укромном уголке и попытался расписать свою будущую жизнь надолго вперед, чтобы все распланировать и последовательно идти по графику. И все вроде получалось: когда школу закончу, когда поступлю, когда стану работать, когда заработаю первые деньги, даже когда женюсь! Все шло хорошо, но… В мою биографию ворвалась война. И она спутала все планы. И тут уже все подвластно Его Величеству Случаю! Лотерея! Какие уж тут планы и графики.

Мой 27-й день рождения выпал на июнь 1993 года. Самый разгар войны. Хоть и временное перемирие, но все осознавали, что совсем скоро придется подняться из окопов и идти в наступление. А там… Как карта ляжет.​  Но это в июле.​ А пока мы познавали все прелести окопной войны. Кутыщха. У нас был укрепрайон. С огневыми точками. С дзотом. С блиндажом. И если вдруг враги наши решились бы пойти в атаку, их ждал бы ад. И это не бравада. Это удачный, в нашу пользу, ландшафт, правильно подобранное место. Лишь бы боеприпасов хватило, два батальона уложили бы точно.

© Foto / предоставил Алексей Ломия
27-летний Алексей Ломия

Но это все о войне, а хочется рассказать о быте. На смену в блиндаж приходили по десять человек через пять суток. Притащили в блиндаж практически все, чтобы относительно комфортно проводить эти пять дней. Даже газовый баллон. Тарелки, вилки, ножи. Матрасы, подушки и даже гамак! Нарды, карты, журналы и книги.

Коробка специального назначения

20 июня пришлось аккурат на день пересменки, когда мне надо было идти на вахту.

Певец Лев Лещенко
© Sputnik / Владимир Трефилов
Сухумский батальон и Лев Лещенко

Были разные идеи. Кто-то предлагал перенести, кто-то тактично отмалчивался, я категорически был против неуместного, на мой взгляд, торжества. Но точку в спорах поставила Мама! И заявила она это бескомпромиссно, в свойственной ей манере. Война войной, а ребятам надо жить, веселиться! И все засуетились. Было принято решение подготовить разные угощения, уложить в коробку и организовать маленький праздник прямо на позициях. Абсурдно звучит, но идея была хороша!

Подобрали картонную коробку и, уже исходя из ее габаритов, стали прикидывать, что можно в нее уместить и каких сортов будут яства. Сошлись на том, что это будут хачапуры и пирог. А пятилитровую банку с вином понесу в рюкзаке. Вот не вспомню, кто именно решил, но когда поняли, что много хачапуров не получится, ввиду отсутствия возможности их сделать - где взять муку и самое главное - сыр! Пирог точно один, и поверх этого в коробке оставалось место как раз для… торта! Да, да! Для торта! И тут я уже взбунтовался. Ну как я должен на попутках это довезти?! Это же превратится в месиво. Но решение мамой было принято, и шансы его оспорить были нулевые.

© Sputnik / Борис Приходько
Римма Казакова: русская душа крымского разлива

Тут надо пояснить. Слава о кулинарных способностях моей жены шла далеко впереди нее. Ни для кого не секрет, что один из ключиков к сердцу мужчины лежит через желудок, а учитывая, что я был и остаюсь сладкоежкой, торты моей избранницы сразили меня наповал. И, когда она попала в мою семью, в кругу моих близких и друзей хитом всех застолий были именно торты в ее исполнении. Ну как не порадовать друзей, которые соскучились по изыскам на этой суровой войне? Начались поиски соответствующих ингредиентов. Откуда взялись тогда мука, яйца, ваниль и так далее, точно никто не вспомнит,​ из-под земли, но нашли. Мой племянник Масюта, ему было лет 12 тогда, провел полувойсковую операцию и добыл пригоршню ягод малины. Все, как в лучшие мирные времена – торт получился на славу! На дно коробки уложили хачапуры, потом пирог и поверх всего - торт! Коробка получилась не очень тяжелая, но какая ответственность! Донести, довезти на перекладных и не превратить это все в кашу.

Торт!

Во время войны, цепляясь за любые мелочи, как за соломинку,​ начинаешь верить даже в приметы. Каждый мой выход из дома на линию фронта был расписан по нотам: ни с кем не прощаться, снять и оставить супруге золотую цепочку с кулоном, и всегда, без исключений, провожала на шоссе именно мама! Никто об этом заранее не говорил, предварительно не обсуждал, но раз так сложилось, то сценарий никто не нарушал.

Так и в этот раз. Надел экипировку, банку с вином в рюкзак, коробку в руку и вперед. Добраться сразу на одном виде транспорта именно на Кутыщху естественно удавалось изредка. И в этот день три-четыре раза пришлось поменять машины . Это были и грузовики, и просто легковушки. Часто подвозили знакомые, встречались попутчики. Всех очень интересовало, что же там в коробке. Стандартно всем отвечал: "Торт!" Конечно же, всем по душе приходилась эта якобы шутка. Никому и в голову не могло прийти, что я на самом деле везу шедевр кондитерского искусства. Так, на перекладных и добрался до самого блиндажа.

Время сюрприза

Воспользовавшись тем, что ребята, встретившись на пересменке, здоровались друг с другом, делились новостями, я припрятал свой праздничный груз в укромном месте на крыше блиндажа. Осмотрелись на позиции, выставили дозорных и решили пообедать. Традиционно это была жареная картошка. Уже после трапезы я всем объявил, что у меня сегодня день рождения и что у меня даже есть вино, чтобы отметить это событие. Все очень обрадовались, расцеловали, произнесли красивые тосты, выпили.

© Foto / предоставлено Алексеем Ломия
Братишка Арзик: как война рождает и забирает героев

И тут кто-то вдруг вспомнил: "Эх, было бы сейчас мирное время, Яна накрыла бы нам стол, разные вкусности приготовила и самое главное – наверняка испекла бы великолепный торт, но увы!" Вот тут я понял, что настала очередь сюрприза. Встаю, направляюсь к своему тайнику и громко говорю: "А в чем проблема? Кто сказал, что война - помеха?! Торт так торт!" И достаю свою коробку. Поставил на стол и начал разматывать веревки. Все столпились вокруг и ждут.

Надо было видеть эти лица, когда наконец я открыл коробку. Сколько восторженных криков, сколько лестных слов, сколько благодарности! Вот такого вот точно никто не ожидал. Следующим тостом уже пили за здоровье всех тех, кто готовил и организовывал эту сладкую коробочку.

Каждому по кусочку

Весть о моем дне рождения и прежде всего о торте разнеслась по всему укрепрайону. Дело в том, что Сухумский батальон удерживал позиции на трех точках. Первый блиндаж – так называемые "взросляки" - самые старшие по возрасту, "пацанский" взвод, состоявший практически из одноклассников, которым к началу войны только исполнилось по 18, а были такие, которым и не было, и мы – "лавочники", прозванные так из-за того, что собирались на лавочках напротив драмтеатра вперемешку с "абхазским двором" - ребятами из моего двора, иначе именуемыми тогда "угловыми". И каким бы ни был соблазн съесть сразу весь торт, было решено разделить хоть по чуть-чуть, но со всеми. Как это выглядело. По полевке (связь – прим.) сообщили, отряды прислали своих гонцов. Картина следующая - идет посыльный и метров за сто на тропинке кричит: "Леха!!! С днем рождения! Ураааа!!!"

© Foto / предоставлено Алексеем Ломия
"Ради Родины я пожертвовал собой, мама!": об Абзике Гургулия

Правда, остальное  - пирог и хачапуры - припрятали на вечерний чай. Весь вечер и всю ночь в блиндаже была несвойственная месту и времени суета. Под разными предлогами периодически все оказывались на кухне и лакомились. Это было незабываемо! Больше чем уверен, что даже если потом кто-то из тех ребят и пробовал торт вкуснее, но с таким азартом и наслаждением уж точно​ не ел никогда.

Вместо послесловия

И что хочется сказать напоследок. Дальше был кровопролитный июль, победный сентябрь. Кто-то потеряет ногу, кто-то - глаз, кто-то погибнет, увы, не все смогут осознать и увидеть 30 сентября. Потом будет послевоенная пора. И простым воякам придется выживать. Вот именно им, понятия не имевшим, что такое война, может быть, впервые ощутившим тяжесть автомата, не нюхавшим никогда пороху, довелось встать как один и защитить Родину. У каждого была своя судьба, свои слабости, свои увлечения. Они прошли испытание войной. Но, увы, не все прошли испытание миром. Безоблачного неба всем вам, здоровья и удачи!​ И земля пухом всем, кто не выжил!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Евро-2020: острые моменты и яркие эмоции
Песчаные бури в Астрахани стирают с земли поселок
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться