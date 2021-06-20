Война войной, а ребятам надо жить

День рождения. Что это за день? Каждый по-разному воспринимает эту дату. И, конечно же, это напрямую зависит от возраста. Если в детстве, молодости чаще всего ждешь с нетерпением, то в более зрелом возрасте, осознавая, что ничто не вечно под луной, призадумываешься. И чем более зрелым становишься, тем менее желанной становится эта отметка в календаре. Но сейчас хочу поведать не об этом. Хочется рассказать о самом запомнившемся дне рождения.

Виды на будущее и окопные удовольствия

К моменту окончания девятого класса я затаился в укромном уголке и попытался расписать свою будущую жизнь надолго вперед, чтобы все распланировать и последовательно идти по графику. И все вроде получалось: когда школу закончу, когда поступлю, когда стану работать, когда заработаю первые деньги, даже когда женюсь! Все шло хорошо, но… В мою биографию ворвалась война. И она спутала все планы. И тут уже все подвластно Его Величеству Случаю! Лотерея! Какие уж тут планы и графики.

Мой 27-й день рождения выпал на июнь 1993 года. Самый разгар войны. Хоть и временное перемирие, но все осознавали, что совсем скоро придется подняться из окопов и идти в наступление. А там… Как карта ляжет.​ Но это в июле.​ А пока мы познавали все прелести окопной войны. Кутыщха. У нас был укрепрайон. С огневыми точками. С дзотом. С блиндажом. И если вдруг враги наши решились бы пойти в атаку, их ждал бы ад. И это не бравада. Это удачный, в нашу пользу, ландшафт, правильно подобранное место. Лишь бы боеприпасов хватило, два батальона уложили бы точно.

© Foto / предоставил Алексей Ломия 27-летний Алексей Ломия

Но это все о войне, а хочется рассказать о быте. На смену в блиндаж приходили по десять человек через пять суток. Притащили в блиндаж практически все, чтобы относительно комфортно проводить эти пять дней. Даже газовый баллон. Тарелки, вилки, ножи. Матрасы, подушки и даже гамак! Нарды, карты, журналы и книги.

Коробка специального назначения

20 июня пришлось аккурат на день пересменки, когда мне надо было идти на вахту.

Были разные идеи. Кто-то предлагал перенести, кто-то тактично отмалчивался, я категорически был против неуместного, на мой взгляд, торжества. Но точку в спорах поставила Мама! И заявила она это бескомпромиссно, в свойственной ей манере. Война войной, а ребятам надо жить, веселиться! И все засуетились. Было принято решение подготовить разные угощения, уложить в коробку и организовать маленький праздник прямо на позициях. Абсурдно звучит, но идея была хороша!

Подобрали картонную коробку и, уже исходя из ее габаритов, стали прикидывать, что можно в нее уместить и каких сортов будут яства. Сошлись на том, что это будут хачапуры и пирог. А пятилитровую банку с вином понесу в рюкзаке. Вот не вспомню, кто именно решил, но когда поняли, что много хачапуров не получится, ввиду отсутствия возможности их сделать - где взять муку и самое главное - сыр! Пирог точно один, и поверх этого в коробке оставалось место как раз для… торта! Да, да! Для торта! И тут я уже взбунтовался. Ну как я должен на попутках это довезти?! Это же превратится в месиво. Но решение мамой было принято, и шансы его оспорить были нулевые.

Тут надо пояснить. Слава о кулинарных способностях моей жены шла далеко впереди нее. Ни для кого не секрет, что один из ключиков к сердцу мужчины лежит через желудок, а учитывая, что я был и остаюсь сладкоежкой, торты моей избранницы сразили меня наповал. И, когда она попала в мою семью, в кругу моих близких и друзей хитом всех застолий были именно торты в ее исполнении. Ну как не порадовать друзей, которые соскучились по изыскам на этой суровой войне? Начались поиски соответствующих ингредиентов. Откуда взялись тогда мука, яйца, ваниль и так далее, точно никто не вспомнит,​ из-под земли, но нашли. Мой племянник Масюта, ему было лет 12 тогда, провел полувойсковую операцию и добыл пригоршню ягод малины. Все, как в лучшие мирные времена – торт получился на славу! На дно коробки уложили хачапуры, потом пирог и поверх всего - торт! Коробка получилась не очень тяжелая, но какая ответственность! Донести, довезти на перекладных и не превратить это все в кашу.

Торт!

Во время войны, цепляясь за любые мелочи, как за соломинку,​ начинаешь верить даже в приметы. Каждый мой выход из дома на линию фронта был расписан по нотам: ни с кем не прощаться, снять и оставить супруге золотую цепочку с кулоном, и всегда, без исключений, провожала на шоссе именно мама! Никто об этом заранее не говорил, предварительно не обсуждал, но раз так сложилось, то сценарий никто не нарушал.

Так и в этот раз. Надел экипировку, банку с вином в рюкзак, коробку в руку и вперед. Добраться сразу на одном виде транспорта именно на Кутыщху естественно удавалось изредка. И в этот день три-четыре раза пришлось поменять машины . Это были и грузовики, и просто легковушки. Часто подвозили знакомые, встречались попутчики. Всех очень интересовало, что же там в коробке. Стандартно всем отвечал: "Торт!" Конечно же, всем по душе приходилась эта якобы шутка. Никому и в голову не могло прийти, что я на самом деле везу шедевр кондитерского искусства. Так, на перекладных и добрался до самого блиндажа.

Время сюрприза

Воспользовавшись тем, что ребята, встретившись на пересменке, здоровались друг с другом, делились новостями, я припрятал свой праздничный груз в укромном месте на крыше блиндажа. Осмотрелись на позиции, выставили дозорных и решили пообедать. Традиционно это была жареная картошка. Уже после трапезы я всем объявил, что у меня сегодня день рождения и что у меня даже есть вино, чтобы отметить это событие. Все очень обрадовались, расцеловали, произнесли красивые тосты, выпили.

И тут кто-то вдруг вспомнил: "Эх, было бы сейчас мирное время, Яна накрыла бы нам стол, разные вкусности приготовила и самое главное – наверняка испекла бы великолепный торт, но увы!" Вот тут я понял, что настала очередь сюрприза. Встаю, направляюсь к своему тайнику и громко говорю: "А в чем проблема? Кто сказал, что война - помеха?! Торт так торт!" И достаю свою коробку. Поставил на стол и начал разматывать веревки. Все столпились вокруг и ждут.

Надо было видеть эти лица, когда наконец я открыл коробку. Сколько восторженных криков, сколько лестных слов, сколько благодарности! Вот такого вот точно никто не ожидал. Следующим тостом уже пили за здоровье всех тех, кто готовил и организовывал эту сладкую коробочку.

Каждому по кусочку

Весть о моем дне рождения и прежде всего о торте разнеслась по всему укрепрайону. Дело в том, что Сухумский батальон удерживал позиции на трех точках. Первый блиндаж – так называемые "взросляки" - самые старшие по возрасту, "пацанский" взвод, состоявший практически из одноклассников, которым к началу войны только исполнилось по 18, а были такие, которым и не было, и мы – "лавочники", прозванные так из-за того, что собирались на лавочках напротив драмтеатра вперемешку с "абхазским двором" - ребятами из моего двора, иначе именуемыми тогда "угловыми". И каким бы ни был соблазн съесть сразу весь торт, было решено разделить хоть по чуть-чуть, но со всеми. Как это выглядело. По полевке (связь – прим.) сообщили, отряды прислали своих гонцов. Картина следующая - идет посыльный и метров за сто на тропинке кричит: "Леха!!! С днем рождения! Ураааа!!!"

Правда, остальное - пирог и хачапуры - припрятали на вечерний чай. Весь вечер и всю ночь в блиндаже была несвойственная месту и времени суета. Под разными предлогами периодически все оказывались на кухне и лакомились. Это было незабываемо! Больше чем уверен, что даже если потом кто-то из тех ребят и пробовал торт вкуснее, но с таким азартом и наслаждением уж точно​ не ел никогда.

Вместо послесловия

И что хочется сказать напоследок. Дальше был кровопролитный июль, победный сентябрь. Кто-то потеряет ногу, кто-то - глаз, кто-то погибнет, увы, не все смогут осознать и увидеть 30 сентября. Потом будет послевоенная пора. И простым воякам придется выживать. Вот именно им, понятия не имевшим, что такое война, может быть, впервые ощутившим тяжесть автомата, не нюхавшим никогда пороху, довелось встать как один и защитить Родину. У каждого была своя судьба, свои слабости, свои увлечения. Они прошли испытание войной. Но, увы, не все прошли испытание миром. Безоблачного неба всем вам, здоровья и удачи!​ И земля пухом всем, кто не выжил!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.