Новые случаи коронавируса зафиксированы в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 88 человек.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся на родину и находящиеся на изоляции в пансионате "Айтар" в Сухуме.

Все граждане с подтвержденным диагнозом будут отправлены на лечение в Гудаутский госпиталь.

Отмечается, что во вторник 19 мая 52 человека из числа военных курсантов, пребывающих на карантине в пансионате "Айтар", будут отпущены домой. У них диагноз короанвирус, по данным оперштаба, не подтвержден.

"У трех пациентов, накануне стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении оперштаба.

Речь о семье из Сухума, двое членов которой приехали в Абхазию из Сочи 5 мая.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью Sputnik в понедельник 18 мая отметила, что за весь период пандемии в республике был выявлен 21 случай COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом, зафиксированных с апреля, составляет 25 человек.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

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