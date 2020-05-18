Новые случаи коронавируса зафиксированы в Абхазии

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся на родину и находящиеся на изоляции в пансионате "Айтар" в Сухуме.
Все граждане с подтвержденным диагнозом будут отправлены на лечение в Гудаутский госпиталь.
Отмечается, что во вторник 19 мая 52 человека из числа военных курсантов, пребывающих на карантине в пансионате "Айтар", будут отпущены домой. У них диагноз короанвирус, по данным оперштаба, не подтвержден.
"У трех пациентов, накануне стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении оперштаба.
Речь о семье из Сухума, двое членов которой приехали в Абхазию из Сочи 5 мая.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью Sputnik в понедельник 18 мая отметила, что за весь период пандемии в республике был выявлен 21 случай COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом, зафиксированных с апреля, составляет 25 человек.
В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.
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