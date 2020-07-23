"Заваруха" с вирусом: дочь гражданина Армении рассказала, как отец заболел COVID-19

Дочь заболевшего коронавирусом гражданина Армении вышла на связь с редакцией Sputnik Абхазия в четверг 23 июля и рассказала подробности того, как ее отец попал в больницу и ему диагностировали COVID-19.

22 июля в Абхазии стало известно о двух новых заболевших COVID-19. Один из них – гражданин Армении, приехавший в Абхазию из Сочи. Изначально в Министерстве здравоохранения сообщили СМИ, что гражданин Армении приехал в республику на заработки. Однако, как утверждают родственники заболевшего, это не соответствует действительности.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проблемы со здоровьем

"В СМИ появилась информация о том, что мой отец приехал на заработки в Абхазию, но это не так", – начала разговор Рузанна (имя изменено по просьбе женщины), дочь заболевшего коронавирусом гражданина Армении.

Она рассказала, что вся ее семья постоянно проживает в Абхазии.

"Мой папа живет в Абхазии уже более 20 лет. Просто он родился в Армении. После того как женился, он обосновался в Абхазии. Наша мама местная, сухумская, и потому мы переехали к дедушке и бабушке. Я школу окончила здесь, в Абхазии. У меня, у мамы и у брата есть гражданство Абхазии. У нашего отца нет абхазского гражданства, у него только вид на жительство. И границу он пересек по закону. Просто обидно, что распространили информацию, якобы он приехал на заработки в Абхазию. Он здесь живет, он болеет и физически не может работать. Мы, его дети, работаем. Он ни в чем не нуждается", – пояснила Рузанна.

Девять лет назад у отца Рузанны начались проблемы с почками. Полтора года назад ситуация ухудшилась. С тех пор ему делали гемодиализ в Республиканской больнице в Сухуме. Но одного гемодиализа было недостаточно. Необходимы были еще дорогостоящие препараты, которые выдают бесплатно только в России. Тогда отец Рузанны решил оформить российское гражданство и получить медицинский полис.

"До того как начался карантин из-за коронавируса, отец поехал в Россию, оформил документы, ему сделали временное проживание. Но пока он разбирался с документами, началась пандемия коронавируса и границу закрыли. Отец там застрял. Гемодиализ он проходил в Сочи. Сначала приходилось за все это платить, позже, когда он получил полис, процедуры стали бесплатными", – отмечает женщина.

Три месяца отец Рузанны находился в Сочи, затем ввели послабления на пересечение границы, и он мог по виду на жительство вернуться в Абхазию. Но вернуться сразу снова не удалось – обострился панкреатит. Он попал в хирургическое отделение.

Рузанна говорит, что врачи сочинской больницы не учли того, что ее отец - диализный больной, и поэтому, по ее словам, проводили неправильное лечение.

"Папе сделали много капельниц, состояние его ухудшилось. Десять дней в реанимации боролись за его жизнь. Через десять дней его перевели в палату, затем сказали, что у него все анализы нормальные и его выписывают. После выписки он еще три дня находился в Сочи. В это время мы собирали документы, чтобы он вернулся", – рассказала женщина.

Ничто не предвещало

После того как все документы были сделаны, гражданин Армении приехал в Абхазию по виду на жительство.

"Папа приехал в Абхазию, состояние у него было слабое. Держалась высокая температура. Мы его повезли в Республиканскую больницу, сделали МРТ, которое показало, что у него пошел абсцесс, гной в желудке. Это все последствия панкреатита. В ЦРБ не могли оперировать такого тяжелого больного. Врачи сказали: "Мы его подкрепим здесь, а вы найдите возможность вывезти его в Сочи или в Краснодар". Мы нашли врача, который в Сочи должен был принять отца на операцию. Мы его на скорой перевезли через границу, его сопровождала наша мама", – рассказала дочь заболевшего.

Ночью пациента приняли в сочинскую больницу и провели операцию. Его состояние было тяжелое, он был без сознания. Утром родственникам мужчины позвонили и сказали, что их отец в тяжелом состоянии, к тому же у него обнаружили COVID-19.

"Каким образом – мы не можем понять, никаких симптомов даже не было. Так началась вся эта "заваруха". В Cочи утверждают, что он заболел в Абхазии, здесь, в Абхазии говорят, что он приехал в республику с COVID", – отмечает Рузанна.

Сейчас гражданина Армении везут в Краснодар. О его состоянии здоровья родственники ничего не знают.

"Отца везут сейчас в Краснодар, так как он тяжелобольной, к тому же он диализный и с COVID-19. Таких лечат только в Краснодаре. На данный момент мы даже ничего толком не знаем о его состоянии. Мама же застряла в Сочи. Так как мама контактировала с папой, сегодня утром она сдала анализ на COVID и ждет ответа", – добавила Рузанна.

С начала пандемии коронавируса и до вчерашнего дня в Абхазии было зафиксировано 38 случаев коронавируса, большая часть заболевших - курсанты, вернувшиеся из России. 14 июля из больниц были выписаны последние пациенты с COVID-19. По последним данным, еще один заболевший гражданин Абхазии, о котором стало известно накануне вечером, находится на самоизоляции дома.

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