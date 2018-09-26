Гасите свет: РУСДРАМ красиво завершил 37-й сезон

О том, кто из актеров стал лучшими по мнению зрителей и как поклонники помогли артистам во внештатной ситуации, характерной для Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Зрительский свет

Закрытие 37 театрального сезона РУСДРАМа спектаклем "Три высокие женщины" Сергея Голомазова было символичным. Театр Искандера прощался с сезоном, а московский спектакль со сценой. Эту постановку зритель увидел в последний раз, о чем с долей грусти со сцены рассказала заслуженная артистка России, одна из "Трех высоких женщин" Вера Бабичева.

"Я рада, что это произошло именно здесь – в месте, ставшем моим вторым домом", — сказала Бабичева и подметила небольшой конфуз, который произошел во время показа, когда, пожалуй, в самый эмоциональный момент на сцене погас свет, но зрители не оставили артистов в одиночестве и несколько минут подсвечивали сцену фонариками на телефонах. Бабичева искренне поблагодарила за такую поддержку и отдельное спасибо она сказала Ираклию Хинтба, которого удостоила пока не существующего звания "лучшего директора".

Не менее приятным для нее событием стало и то, что в номинации "Лучший проект года", реализованным в РУСДРАМе, победил проект "Шедевры московской сцены", в котором Бабичева и ее коллеги по театру на Малой Бронной участвовали. Открыв конверт с решением зрителей, актриса вскрикнула и подпрыгнула от счастья.

Вера Бабичева: счастлива вновь вернуться в Абхазию>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Лучшие из лучших

Для того чтобы объявить победителя в номинации "лучшая мужская роль второго плана" на сцену пригласили журналистку Амру Амичба, которая много пишет о театральной жизни страны и питает особую любовь к РУСДРАМу.

"Помню, в одном интервью Ираклий Хинтба рассказал о том, что в юности родители отговорили его продолжить династию врачей в семье. Тем не менее, вы стали врачом, но более тонкой специализации. С приходом в РУСДРАМ вы стали врачевателем зрительских душ и сердец", — сказала Амичба, обращаясь к Гендиректору РУСДРАМа Ираклию Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гипернасыщенный: РУСДРАМ подвел итоги 37 театрального сезона

А в "таинственном" конверте оказалось имя актера, за которого она лично голосовала. Им был Кирилл Шишкин за спектакль "Все мои сыновья". Журналистка добавила, что этому харизматичному артисту можно еще присудить приз "симпатий зрительниц", если такая номинация была бы, конечно.

Информационное агентство Sputnik Абхазия, по словам Хинтба, внимательно и тщательно не только следит за успехами РУСДРАМа, но и освещает его деятельность. Для объявления победителя в номинации "лучшая женская роль второго плана" на сцену пригласили шефа-редактора этого агентства Дмитрия Нездоровина. Сравнивая два прошлых театральных сезона, признался он, первый был сезоном прорыва, а второй, лично для него, сезоном открытий.

"Я не знаю, какую планку задаст РУСДРАМ на новый сезон, но эта высокая планка ожиданий уже установлена", — отметил Нездоровин и добавил, что зритель в долгу перед театралами не останется.

Результаты зрительского голосования, судя по реакции шефа-редактора Sputnik Абхазия, его не удивил. Приз за "лучшую женскую роль второго плана" досталась Мадлене Барциц.

Лучшего исполнителя мужской роли объявила Народная артистка Абхазии, худрук Государственной хоровой капеллы Абхазии Нора Аджинджал. С нескрываемым волнением она долго открывала конверт, от чего томились в ожидании зрители и сами артисты. Наконец, прозвучало имя Джамбула Жордания. Зал взорвался аплодисментами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Русдрам подвёл итоги 37-го сезона

Настало время определить лучшую актрису, сыгравшую лучшую женскую роль в спектакле. Для этого на сцену пригласили Народную артистку России Евгению Симонову и замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазия Батала Кобахия, которого кто-то в зале назвал талисманом РУСДРАМА.

То, что происходило на тот момент в РУСДРАМе, Кобахия назвал небывалым событием за последние 70 лет существования абхазского театра, как такового.

"В этом театре Ираклий Ревазович нам преподнес урок о том, что мы должны любить своих актеров и актрис", — сказал Кобахия и добавил, что ему никогда во сне не приснилось бы, что он будет стоять на одной сцене с Евгенией Симоновой.

Не успел он закончить мысль, как его перебила сама актриса с вопросом о том, какого характера мог быть сон.

"В страшном сне?", — в шутку поинтересовалась Народная артистка.

Кобахия не пришлось лезть за словом в карман. Он ответил, что в страшно хорошем сне, так как она вошла ему в душу еще много лет назад. А актрисой, сыгравшей лучшую женскую роль, зрители выбрали Симону Спафопуло, которой замминистра преподнес букет, встав на одно колено.

"Жизнь и театр" актрисы Русского театра драмы Симоны Спафопуло>>

Гендиректор компании "А-мобаил" Борис Барциц назвал победителя в номинации "лучшая режиссерская работа". Им стал Антон Киселюс за спектакль "Все мои сыновья". Триумфатора в зале не было, но организаторы церемонии пообещали ему передать этот приз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Русдрам подвёл итоги 37-го сезона

Перед тем, как определить лучшего в следующей номинации, Ираклий Хинтба в качестве благодарности за содействие в системном развитии культуры Абхазии вручил свой приз координатору проекта "Семь новелл" по мотивам Михи Лакрба Марте Тужба. Этот кинопоказ прошел в стенах РУСДРАМа весной 2018 года.

В финальной части церемонии закрытия 37 театрального сезона по итогам зрительского голосования определили лучший спектакль. Столь ответственное задание доверили министру культуру и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Она напомнила о самых ярких событиях уходящего сезона и подчеркнула, что РУСДРАМ делает зрителя участником большой международной театральной жизни.

"Есть еще один момент – это РУСДРАМ и зритель. Между ними сложились родственные и доверительные отношения. Так получилось, что зритель стал важным участником всей этой театральной истории и у него сегодня есть право выбирать лучшие спектакли и роли. Это, наверное, правильно", — отметила Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Русдрам подвёл итоги 37-го сезона

Она также сказала, что РУСДРАМ следует главной заповеди человека, чье имя он носит — Фазиля Искандера, который считал, что главная цель искусства и литературы заключается в то, чтобы помочь человек быть добрее в этой непростой жизни.

Лучшим спектаклем 37 театрального сезона стал всеми полюбившийся "Все мои сыновья".

Перед тем, как уйти на "каникулы", Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба подвел итоги 37 театрального сезона. За это время было сыграно 109 спектаклей и выпущено шесть премьер. Театр посетили 35 тысяч зрителей.