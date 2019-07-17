Интеллектуальный "Диалог": в Абхазии появилась новая культурная площадка

Второе заседание интеллектуального клуба с рабочим названием "Диалог" и круглый стол на тему "Проектная деятельность в сфере культуры и образования: проблемы и возможности" прошло в Доме Москвы в среду 17 июля.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. В рамках круглого стола "Проектная деятельность в сфере культуры и образования: проблемы и возможности" было принято положение об интеллектуальном клубе с рабочим названием "Диалог", рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

По его словам, клуб объединяет активных представителей интеллигенции Абхазии, которые осуществляют социально значимую деятельность в сфере культуры и образования. Руководить клубом будет председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Одна из главных задач клуба - оценка важных культурных событий в республике.

"Создание клуба – идея представителей абхазской интеллигенции. Это некое подобие салонов и литературных клубов 19-го века. Во втором заседании клуба приняли участие министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, представитель администрации Сухума Леон Кварчия и многие другие", - рассказал Чеха.

Клуб также ставит перед собой задачу создания площадки для диалога и обсуждения культурных проектов.

"Каждый представитель интеллигенции работает над проектами, которые они уже реализуют или собираются это делать. Клуб, в данном случае, может выступить площадкой для диалога на тему потенциала проектов и возможности совмещения разных ресурсов. К примеру, обсуждался вопрос по поводу проведения маршрута по местам посещения известных писателей в Абхазии. Это соединение бизнеса и культуры" – отметил Чеха.

По мнению руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии, формат клуба, в котором идет оценка, впоследствии освещающаяся в средствах массовой информации России, увеличивает туристический потенциал Абхазии.

Следующие заседание интеллектуального клуба "Диалог" пройдет в конце августа.

Читайте также: