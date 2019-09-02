11:13 02 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.49
  • EUR73.38
Поиск
Юбилейный концерт ансамбля Амцабз

Абхазский ансамбль "Амцабз" выступит на концерте в День Москвы

© Foto / Лев рыжков
Культура
Получить короткую ссылку
89 0 0

День города отметят на ВДНХ в Москве в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Детский московский ансамбль танца "Амцабз" выступит на праздничном концерте по случаю празднования Дня Москвы, рассказал исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии Олег Лакоба.

К участию в концерте также приглашена абхазская оперная певица Хибла Герзмава.

"Наши коллективы примут участие в общеконцертном мероприятии по случаю Дня Москвы. Планируется, что там выступит детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба, также приглашена Хибла Герзмава", - сказал Лакоба.

Он добавил, что в абхазской части программы прозвучит стихотворение Сандро Сангулиа "Родина", которое зачитает поэтесса Гунда Сакания.

Амцабз стал обладателем ГРАН-ПРИ международной премии Art Open World
© Фото : Предоставлено организаторами
Танцующее пламя: отчетный концерт "Амцабз" в Москве

В концерте по случаю празднования Дня Москвы выступят национальные коллективы и сольные исполнители из России, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Армении, Беларуси и Азербайджана.

Предположительно концерт посетят около трех тысяч человек. Среди почетных гостей президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, говорится на официальной странице Международного культурно-делового центра Абхазии в Фейсбук.

Читайте также:

По теме

Ансамбль "Амцабз" потряс Москву огнем танца
Из пламени войны: "Амцабз" учителя танцев из Ткуарчала Родиона Бигвава
Теги:
Абхазия, Москва


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Тайны Вселенной: космические новости в фотографиях
Вопреки судьбе: как играет пианист с одной рукой
Со всего света: рецепты мороженого из разных стран
Соцсети
Sputnikabkhazia