Абхазский ансамбль "Амцабз" выступит на концерте в День Москвы

День города отметят на ВДНХ в Москве в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Детский московский ансамбль танца "Амцабз" выступит на праздничном концерте по случаю празднования Дня Москвы, рассказал исполнительный директор Международного культурно-делового центра Абхазии Олег Лакоба.

К участию в концерте также приглашена абхазская оперная певица Хибла Герзмава.

"Наши коллективы примут участие в общеконцертном мероприятии по случаю Дня Москвы. Планируется, что там выступит детский московский ансамбль танца "Амцабз" под руководством Лаши Марыхуба, также приглашена Хибла Герзмава", - сказал Лакоба.

Он добавил, что в абхазской части программы прозвучит стихотворение Сандро Сангулиа "Родина", которое зачитает поэтесса Гунда Сакания.

В концерте по случаю празднования Дня Москвы выступят национальные коллективы и сольные исполнители из России, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Армении, Беларуси и Азербайджана.

Предположительно концерт посетят около трех тысяч человек. Среди почетных гостей президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, говорится на официальной странице Международного культурно-делового центра Абхазии в Фейсбук.

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