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Студенты Сухумского музучилища выступят на международном фестивале в Ялте

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Культура
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Международный фестиваль-конкурс песни, танца и инструментального искусства юных талантов "Звездный путь" пройдет в Ялте с 7 по 11 сентября.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Студенты Сухумского музыкального училища выступят на международном Ялтинском фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов "Звездный путь", сообщил корреспонденту Sputnik педагог Сухумского музучилища, певец Темур Тания.

"Мы получили приглашение от президента фестиваля Бедроса Киркорова. Поступило приглашение для наших студентов. На фестиваль поедут Астамур Вартанов, Альбина Квициния и Милена Камлия. Мы очень надеемся, что у нас будут призовые места. Мы уже определились с песнями. С 15 августа мы готовим репертуар, который будет исполняться в Ялте. Конечно, будут абхазские, русские и пара английских песен", – отметил Тания.

Международный фестиваль-конкурс песни, танца и инструментального искусства юных талантов "Звездный путь" пройдет в Ялте с 7 по 11 сентября.

Фестиваль проходит в рамках международного телекинофорума "Вместе". На одной площадке вместе со звездами кино и телевидения соберутся одаренные дети из разных стран и регионов России.

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Теги:
Сухум, Ялта


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