Пять счастливых дней: в Пицунде завершился фестиваль органной музыки

VII международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" проходил с 10 по 13 сентября в Патриаршем соборе в Пицунде.

В рамках фестиваля в зале пицундского храма впервые вместе прозвучали саксофон и орган, в Абхазии выступила японская органистка Хероко Инуэ.

Сария Кварацхелия, Sputnik



Начало гала-концерта фестиваля было назначено на 20:00. Многие зрители, впрочем, как и журналисты, по ошибке или по привычке, что почти все культурные события в стране начинаются в 19:00, пришли на час раньше. Но это ничуть не испортило настроение. Кто-то решил зайти в музей, расположенный на территории храма, другие устроили себе вечерний променад, а третьи, сидя в зале, наблюдали за репетицией органиста Александра Князева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Органист Александр Князев

По традиции

Традиция проведения органных вечеров в Пицунде была заложена еще в 1977 году Леонидом Ройзманом. Увы, нельзя сказать, что она не прерывалась. Но спустя 20 лет, в 2012 году традиция получила продолжение ученицей Ройзмана Мариной Шамба.

С тех пор в пицундском концертном зале играли многие музыканты из разных уголков России и Европы. В этом году география участников фестиваля расширилась - впервые приехала органистка из Японии Хероко Инуэ. Но не только это произошло впервые.

Пицундский орган уже звучал со скрипкой, фортепиано, виолончелью. В этом году дуэт органу составил один из самых молодых музыкальных инструментов - саксофон.

“В этом году в нашем фестивале участвует органистка из Японии, с ней была ее подруга с уникальным музыкальным инструментом - саксофоном. Был необычный, исключительный концерт. Два совершенно разных инструмента звучали в один "голос". Один очень старый орган и один очень новый саксофон. Они сплелись духом. Был очень приятный концерт. Я радуюсь тому, что фестиваль набирает обороты. Когда собирается такой обширный круг профессионалов, получается что-то хорошее. Всем нравится наш орган, акустика зала. Это действительно очень дорогого стоит", — призналась, за несколько минут до начала концерта, Народная артистка Абхазии и организатор фестиваля Марина Шамба.

Если в течение первых дней фестиваля программа была заранее известна, то на гала-концерте все было иначе. У музыкантов была свобода выбора и каждый мог сыграть, что пожелает.

Сама Марина Шамба финальный день "Органных вечеров в Пицунде" решила открыть абхазской "Песнью о скале". Этим Народная артистка Абхазии решила ввести в фестиваль "абхазские нотки".

"На гала-концерте прозвучит та музыка, которую пожелает сам музыкант. Какая программа будет я не знаю, но думаю, будет очень интересно, потому что все играют по-разному. Услышим, какие нам преподнесут сюрпризы. А я открою концерт абхазским произведением "Песнь о скале", - добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Органные вечера в Пицунде"

Два часа органа

Исполнению открывавшей концерт абхазской "Песни о скале" предшествовала краткая словесная преамбула от ведущей Эммы Джения, которая ознакомила зрителей с историей "Органных вечеров в Пицунде".

"Пять дней радости, пять счастливых дней, когда у слушателей была возможность оторваться от мирских проблем и соприкоснуться с высокой культурой", — сказала Джения.

На сцене появляются органистка Марина Шамба и скрипач Михаил Алхазов.

С самого начала стало понятно, что на гала-концерте внимание будет уделено не только органу, но и скрипке, и вокалу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Органистка Марина Шамба и скрипач Михаил Алхазов

Уникальность зала, да и самого органа, придавали гала-концерту особую атмосферу. Зрители закинув головы назад, смотрели на изображение Иисуса в куполе храма и слушали упоительные звуки музыки.

Вслед за Мариной Шамба на гала-концерте выступили Сергей Будкеев, Александр Князев вместе с Кристиной Эшба, Михаил Павалий, Гарри Корчев. Завершился фестиваль выступлением абхазского органиста Луки Гаделия.

"Бывала на концерте Луки Гаделия, очень понравилось. Решили посетить гала—концерт, посмотреть всех органистов. Зал великолепный, Музыка отличная. Мы в восторге. Теперь хочется сходить на концерт хоровой капеллы. Местные товарищи поют так, что заслушаешься", — поделилась впечатлением Альбина из Нальчика.

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, который ежегодно проходил в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года.

Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России было установлено много органов известных немецких фирм.

За почти 15-летнее послевоенное существование фестиваля Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.

Читайте также: