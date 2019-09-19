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© Foto/ Facebook/Аслан Киут

Киут рассказал, как дело случая привело его на съемки сериала "Шифр" на Первом канале

Радио
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Два актера РУСДРАМа были приглашены на съемки во втором сезоне детективного сериала "Шифр" на Первом канале. О том, как это было, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал актер театра Аслан Киут.

Режиссером детективного телесериала "Шифр" является Вера Сторожева. В главных ролях снимаются Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова и Яна Дюбуи, Сергей Пускепалис.

Как рассказал актер РУСДРАМа Аслан Киут, его и Симону Спафопуло на съемки сериала привел случай.

"Директор сериала приходил к нам на спектакль, не знаю точно на какой. А потом заходили к нам на сайт (театра – ред.), смотрели в каких спектаклях я играю, так как у меня нет портфолио. Потом они позвонили директору театра и объяснили, что нужны актеры кавказской внешности. Они искали абхазскую семью. В итоге мы с Симоной играли абхазскую семью – брата и сестру Аслана и Нуцу. Мы попали случайно, очень редко так бывает. Мне самому не верилось. Обычно нужно иметь агента, создавать портфолио, а у меня всего этого нет – дело случая", - рассказал Киут.

Аслан Киут после съемок в фильме понял, что кино – это его, признался он в эфире радио Sputnik.

"Я в восторге. Я понял, что кино – это мое. Мне и режиссер сказала, что я очень хорошо смотрюсь, и гример, который меня гримировал – это было идеальное попадание. И я восторге от атмосферы, которая там царила", - поделился актер.  

"Шифр" – это ретро-детектив об участии группы женщин, которые работали с немецкими шифрами во время войны, в расследованиях московского уголовного розыска в середине 1950-х. 

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Теги:
РУСДРАМ


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