VII Международный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Сухуме

VII Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября с 12 до 21:00.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. VII Молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир, сообщил Sputnik Абхазия директор библиотеки Борис Чолария.

"Фестиваль будет проводиться в здании и на прилегающей к Национальной библиотеке территории. Мы представим различные жанры культуры, но главными составляющими будут книга и библиотека. Будут организованы площадки живого слова, будут проведены встречи с абхазскими и зарубежными писателями, мы ожидаем приезд двоих писателей из Краснодара и из одного Москвы", - добавил он.

На фестивале будут представлены работы на семи тематических площадках: "Территория литературы и библиотек", "Музейная территория", "Территория визуального искусства и национальных ремесел", "Территория моды, танца и музыки", "Территория спорта", "Детская площадка", "Территория национальных общин".

"Будет огромное количество мастер-классов, зрителям представят площадку спорта, благотворительную площадку и много других. Они все направлены на то, чтобы продвигать чтение", - подчеркнул Борис Чолария.

Международный молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" проводится как традиционное, востребованное, имеющее широкий общественный резонанс и общественную поддержку культурно-массовое мероприятие, заметил директор Нацбиблиотеки.

Он также добавил, что будет организована книжная выставка, и каждый желающий может забрать с собой понравившееся издание.

Зрители фестиваля смогут увидеть экспонаты государственных музеев, конкурсные выступления молодых поэтов, писателей, чтецов, дефиле мод, концертную программу с участием детских и молодежных творческих коллективов, а также исполнителей Абхазии.

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