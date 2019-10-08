"Территория аибабара": фестиваль "Абаза" состоится в Абхазии

Фестиваль "Абаза" откроется в Гудауте 16 октября двухдневным турниром по вольной борьбе, 18 октября он продолжится в Сухуме народными гуляниями.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" впервые пройдет в Абхазии с 16 по 18 октября, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия руководитель Женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Ардзинба.

Инициатором фестиваля "Абаза" выступает Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

"Абхазо-абазинский конгресс начал активную работу полтора года назад. В ходе одной из поездок в Черкесск, мы познакомились с работой "Алашара". Это организация, которая существует уже пять лет, их работа направлена на развитие языка, культуры и сохранение традиций абазин. Плоды этой работы очень весомы. Благодаря работе этой организации в Абазашта появились музей, три национальных инструментальных ансамбля, хор. Результаты не могли оставить нас равнодушными. Нам бы хотелось всю эту современную культурно-творческую среду Абазашты показать и в Абхазии. Так появилась идея привести фестиваль именно здесь", – рассказала Гета Ардзинба.

Как отметила Ардзинба, фестиваль пройдет под девизом "Единство через культуру и спорт".

Фестиваль "Абаза" откроется в Гудауте 16 октября двухдневным турниром по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.

18 октября фестиваль продолжится в Сухуме, где пройдут масштабные народные гуляния. На площади перед Абхазским драмтеатром будут установлены стенды с фотографиями, галерея карт, совместная выставка Абхазского Государственного музея и музея Эльбургана, а также фудкорд.

В рамках культурной части фестиваля будет и концертная программа с участием творческих коллективов из Абхазии и Карачаево-Черкессии.

"Мы бы хотели, чтобы это были настоящие народные гуляния. У нас много интересных задумок. Очень хотелось бы, чтобы все жители Абхазии по возможности приняли участие в мероприятии. Считаем, что такой фестиваль должен быть частью современной культуры абхазов. Мы хотим, чтобы молодежь прониклась духом нераздельности народов Абаза и чтобы территория фестиваля стала "территорией аиабабара" (встречи/общения – прим.). Именно поэтому мы сделали акцент на историю и культуру народов Абаза", – резюмировала Гета Ардзинба.

Культурно-спортивный фестиваль "Абаза" может посетить любой желающий. Вход бесплатный.

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