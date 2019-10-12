Хибла Герзмава даст сольный концерт в Большом зале Московской консерватории

Концерт в Москве положит начало мирового тура Хиблы Герзмава, в рамках которого она представит эту программу в Нью-Йорке, Торонто, Париже и Лондоне.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава 12 октября в Большом зале Московской консерватории даст сольный концерт в рамках мирового тура, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы проекта.

Вместе со знаменитой певицей в этот вечер на сцену Большого зала консерватории выйдет пианистка Екатерина Ганелина, известная своей отменной техникой и умением справляться с репертуаром любой сложности. В программе – романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов.

С концертов в Москве и Санкт-Петербурге начнется мировой тур, в рамках которого Герзмава вместе с Ганелиной представят эту программу в Нью-Йорке, Торонто, Париже. Завершится тур выступлением в престижном лондонском зале Cadogan Hall 13 февраля 2020 года.

Сегодня Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах мира – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Знакомство оперной певицы с пианисткой Екатериной Ганелиной состоялось еще в стенах Московской консерватории. Совместные концерты артисток проходят с большим успехом в России, США, Великобритании, Японии, Франции. Они записали несколько совместных компакт-дисков.

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