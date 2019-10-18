Абазашта в Сухуме: как прошел культурно-спортивный фестиваль "Абаза"

Культурная часть фестиваля "Абаза" прошла на площади перед Абхаздрамом в Сухуме в пятницу 18 октября.

Совместная выставка Госмузея Абхазии и этнографического музея Эльбургана, фудкорд с изысками абазинской кухни, стенды, рассказывающие историю народа Абаза, дефиле костюмов и праздничный концерт. Все это организаторы фестиваля подготовили для посетителей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Прошлое и настоящее, традиции, язык, культуру и кухню народа Абаза – все это можно было увидеть на одной небольшой площадке возле Абхазского Госдрамтеатра в рамках культурно-спортивного фестиваля "Абаза".

Хранитель старины

Фестиваль в Абхазии проходит впервые. Начался он 16 октября с двухдневного турнира по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова. Заключительный день фестиваля состоял из культурной программы, которая открылась совместной выставкой Госмузея Абхазии и Этнографического музея села Эльбурган.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Абаза" в Абхазии проходит впервые

Экспонаты из Карачаево-Черкессии привез лично основатель музея Эльбургана Мухамед Туков.

Мухамед не любит, когда говорят, что он директор Эльбурганского этнографического музея. Сам он себя называет "собирателем и хранителем старины".

"Мне выпало такое великое счастье быть знакомым с очень мудрыми долгожителями, которые мне рассказывали удивительные истории о представителях моего народа. Благодаря им я с особым почтением и любовью стал относиться к культуре и быту своего народа. И со временем я стал собирать предметы быта абазин", – рассказал предысторию Мухамед Туков.

В коллекции Мухамеда в общей сложности порядка 800 экспонатов. В Абхазию же он смог привезти только национальные костюмы. Остальные экспонаты "хранитель старины" не смог перевезти через границу из-за бюрократической волокиты. Но, чтобы в Абхазии имели представление о коллекции, Мухамед сделал стенды с фотографиями и кратким описанием предметов, которые хранятся в музее.

© Sputnik / Томас Тхайцук В коллекции Мухамеда в общей сложности порядка 800 экспонатов

"Здесь мы выставили три пары костюмов. Один из них шила моя мама в 1940-х годах. Это черкеска, башлык и шапка. Все она делала из шерсти. Львиная доля экспонатов – наследие моих родителей, близких родственников, а также моих аулчан. Этот белый костюм был восстановлен по старинным фотографиям. Такая форма принадлежала дворянам", – пояснил Туков.

Одежду князей от крестьянской, по словам Тукова, можно сразу определить по золотым вставкам на черкеске или золотому галуну на башлыке.

"Аиааира" с абхазскими мотивами

Необычным явлением на фестивале стало дефиле спортивной коллекции "Аиааира" молодого абхазского дизайнера Мрамзы Марухба. Молодые парни и девушки продемонстрировали спортивные костюмы с элементами абхазской традиционной одежды.

Над коллекцией Мрамза Марухба работала два года. Главной целью для Мрамзы была популяризация абхазской культуры через современную одежду. На спортивных костюмах дизайнера можно увидеть абхазские пуговицы и газыри, присущие мужскому традиционному костюму.

Название "Аиааира" коллекция получила неслучайно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Молодые парни и девушки продемонстрировали спортивные костюмы с элементами абхазской традиционной одежды

"Работа над коллекцией была завершена к 25-летию со дня Победы и Независимости Абхазии. Тогда я решила назвать эту работу в честь этого большого праздника Аиааира (победа – прим.). К тому же для меня эта коллекция стала личной победой, так как при работе над ней я столкнулась со множеством проблем, но со всеми я справилась. Еще один момент, эти костюмы предназначены для спортсменов, а спортсмены всегда должны одерживать победы", – пояснила Марухба.

Хыч-хыч или абхазский ачхуар

У фонтана перед драмтеатром расположился фудкорд, на котором была представлена абазинская кухня. Многие блюда были хорошо знакомы абхазам по названию и даже по составу. Это и ачашв (изделия из муки и сыра), и амгьал (кукурузные лепешки), и ахрцвисыдзбал (соус из кислого молока, аджики и зелени). А вот блюдо называемое хыч-хыч, которое абазины сравнивают с чипсами, многим посетителям фестиваля напомнил ачхуар (корочка, которая остается после приготовления мамалыги).

Все блюда приготовили лично члены Женсовета общественной организации "Алашара".

© Sputnik / Томас Тхайцук На фестивале была представлена абазинская кухня

"Мы приехали из Карачаево-Черкесии, чтобы показать, как мы живем, что готовим, какие блюда у нас на свадьбу, какие на выданье девушки, а какие на рождение ребенка. Здесь у нас и ачашв (изделие из муки и сыра – прим.) делают на свадьбу или просто на любые праздники, и хатык (кукурузное печенье – прим.), и хыч-хыч. Все блюда готовила женщины из Женсовета общественной организации "Алашара", – пояснила председатель Координационного совета женщин при общественной организации "Алашара" Залиха Малхозова.

Фудкорд привлек внимание посетителей. Многим было интересно попробовать и сравнить абхазскую и абазинскую кухни. А некоторые хозяйки даже узнавали секреты приготовления тех или иных блюд.

"Я раньше не была знакома с абазинской кухней. Хотелось бы попробовать эти кругленькие, типа розы (хыч-хыч). Очень интересное блюдо хыч-хыч, оно так интересно оформлено. Буду узнавать секрет приготовления, – призналась Сухумчанка Алла Малазония и добавила – Очень многие блюда напоминают абхазские. Например, абыста (мамалыга – прим.). Правда, подача у них другая. Здесь мамалыга подается в большой тарелке, а посередине у них лежит мясное блюдо".

Алле Малазония фестиваль "Абаза" очень понравился. По мнению сухумчанки он должен стать доброй традицией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Некоторые хозяйки узнавали секреты приготовления тех или иных блюд

"Праздник шикарный, праздник дружбы, праздник любви и радости. Надо больше такие фестивали проводить. Это сближает нас с нашими братьями", о – добавила она.

Посетитель фестиваля Борис Кутелия отметил важную роль фестиваля "Абаза" в укреплении братских отношении между народами Абхазии и Абазашта.

"Дай Бог, чтобы мы абхазы и абазины всегда были едины. У нас общее происхождение, общая история, общая судьба. С помощью Бога, отныне этот праздник станет традиционным. Слава господу, что этому фестивалю было положено начало. Большая благодарность тем, кто его организовал", – подчеркнул Кутелия.

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