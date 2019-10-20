Концерт-сюрприз: Хибла Герзмава рассказала, чего ждать от фестиваля в Абхазии

В рамках XVII Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает", который пройдет в Сухуме в воскресенье 20 октября, выступят оперные певцы и артисты из России.

CУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Семнадцатый международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" приготовил для зрителей много сюрпризов, сказала на пресс-конференции Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

Оперная певица отметила, что в этом году фестиваль расширил свои рамки. Впервые он пройдет на стадионе "Динамо" в Сухуме, а вход для зрителей станет свободным. В этом году в для абхазских зрителей выступят Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, а также российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

"Это будет концерт-сюрприз, концерт-праздник, но с очень серьезной программой, включающей арии из опер. От хора у нас намечается особенный, нежный, абхазский сюрприз. Я очень рада, что у меня есть такие друзья, которые могут поддержать мою республику. Мы делаем историю искусства Абхазии, через музыку мы хотим сделать так, чтобы наша страна жила в мире", - отметила Герзмава.

Также на фестивале выступит юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета в Санкт-Петербурге Кристина Чкотуа, для которой на стадионе будет построена специальная балетная площадка.

По словам министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия, международный музыкальный фестиваль – самое яркое событие в культурной жизни Абхазии в 2019 году.

"В этом году фестивалю 17 лет. За эти годы он нес очень высокую миссию – сделал абхазскую культуру частью мировой. На мой взгляд, каждый фестиваль – это какая-то эксклюзивная история и мне кажется, что завтрашняя история – абсолютное посвящение своему зрителю. Не все могли попасть на этот фестиваль, а завтра несколько тысяч человек смогут свободно его посетить на стадионе", - отметила она.

Оперный певец и Народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков уже в третий раз участвует в фестивале в Абхазии.

"Приехать сюда – это огромное удовольствие, счастье и наслаждение, потому что здесь у меня всегда хорошее и душевное настроение. Это особый фестиваль, а Хиблу ждут и любят во всем мире", - подчеркнул артист.

Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" пройдет в Сухуме на стадионе "Динамо" в воскресенье 20 октября.

Пресс-конференция участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает"

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