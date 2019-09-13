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Сергей Исаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исаев: у участников "Академии новых лидеров" нет скепсиса при запуске стартапа

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Член Высшего Совета общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия", кандидат экономических наук Сергей Исаев в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал, как проект "Академия молодых лидеров" помогает молодым людям поверить в собственный успех.

Пресс-конференция, посвященная запуску семинаров в рамках проекта "Академия новых лидеров", прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу 13 сентября.

Пресс-конференция
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Наши молодые люди, которые стремятся запускать новые проекты, будь то в бизнесе, будь то в технологическом предпринимательстве, больше рассчитывают на то, что это у них будет получаться, они с большей уверенностью смотрят на возможность успеха, обладают меньшим уровнем скепсиса. Мы работаем и в других странах, и хочется, пользуясь случаем, передать посыл ребятам, которые планируют запускать собственное дело – надо просто делать. И если это технология, которой можно обучиться, и если люди идут по этому пути, делают и стараются, то у них будет все получаться вне зависимости от той территории, где они сейчас находятся. Поскольку рынки уже становятся глобальными, а мы уже не работаем на рынок только одной страны, неважно, где мы находимся, даже неважно, какой у нас доступ к ресурсам, которые окружают нас, мы в состоянии при воле и желании дотянуться до любых ресурсов, и нас мало что может остановить", - рассказал Исаев.

12 и 13 сентября в рамках проекта в Россотрудничестве состоятся семинары члена Высшего Совета общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия", кандидата экономических наук Сергея Исаева, на тему "Российские технологические достижения" и "Привлечение инвестиций".

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Теги:
бизнес, Россия, Абхазия


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