Король инструментов в Пицунде: знаменитому органу 44 года

44 года назад в музыкальной и культурной истории Абхазии появилась новая страница. В республике впервые услышали звучание короля музыкальных инструментов. С тех пор орган, сконструированный немецкими мастерами высочайшего класса специально для здания собора в Пицунде, собирает вокруг себя музыкантов международного уровня и, конечно же, сотни благодарных слушателей.
Наала Авидзба, Sputnik.
Есть идея
Курорт Пицунда был одним из самых любимых мест для отдыха жителей Советского Союза. С 70-х годов в гостиничных комплексах на набережной весь год могли оставаться до трех тысяч гостей. Любили бывать здесь и высокие гости. Так, во время приезда в Пицунду председатель Совета Министров СССР Косыгин высказал пожелание установить в Пицундском соборе орган. Сложно сказать, была ли это обычная поездка или же специальный визит для оценки храма как будущего концертного зала, но вскоре эта идея стала реализовываться.
В качестве научного консультанта в Пицунду был приглашен знаменитый педагог, органист, профессор Московской консерватории Леонид Ройзман. Он же и посоветовал обратиться к прославленной органостроительной фирме "A. Schuke". Ее руководитель Ганс Иоахим Шуке прибыл в Пицунду в конце 1973 года. Господина Шуке сравнивали с великим мастером Готфридом Зильберманом, современником Баха. Шуке даже называли "Зильберманом XX века". Он высоко оценил "благородную и смелую простоту стиля" собора. В итоге, контракт по изготовлению и установке органа был подписан.
Секретная миссия
В феврале 1975 года заместителя директора Объединения пансионатов курорта Пицунда, инженера-строителя Валерия Джонуа неожиданно вызвали в Москву, в Центральный Совет по управлению курортами профсоюза.
Ему поручили срочно выехать в Германию, в Потсдам, где от него требовалось уговорить руководство фирмы "A. Schuke" установить орган на полгода раньше указанного в договоре срока. Валерию Джонуа также сообщили, что это секретное требование секретаря ЦК КПСС, члена Политбюро Кириленко, но ему запретили упоминать это имя в Германии.
В Потсдаме экскурсию для него проводил главный конструктор фирмы господин Тилль. В подходящий момент Джонуа стал говорить о необходимости ускориться. Он взял на себя обязательства провести все необходимые подготовительные работы в храме. Представители фирмы пошли навстречу, с трудом согласившись завершить работы на четыре-пять месяцев раньше срока, но не более.
"Пройдет 10-20 лет, слушатели вашего органа не будут спрашивать, орган был построен до обеда или после обеда, они будут спрашивать о качестве звучания", — справедливо отметил тогда Тилль.
Строгая комиссия
После установки органа последовал осмотр принимающей комиссии. Пицундский орган принимала солидная комиссия, куда входили профессор Ройзман и заведующая органной мастерской Московской консерватории, концертирующая органистка Наталья Малина.
С немецкой стороны комиссию представлял сам Шуке. Члены комиссии пришли к единому мнению: несмотря на то, что каждый орган обладает своими особенностями, удачная и интересная диспозиция создает пицундскому органу исключительно яркую индивидуальность, а мягкий серебристый тембр инструмента в сочетании со строгой архитектурой придают пицундскому концертному залу особую неповторимость, и что древние стены с фрагментами фресковых росписей в основном XIV века уже к началу концерта будут располагать зрителей к глубокому восприятию божественных звуков.
Органы открываются, как правило, концертами. 1 ноября 1975 года состоялось торжественное открытие органа в Пицунде. Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.
Пицундские фестивали
С тех пор началась пора сентябрьских фестивалей и концертов в Пицунде, куда съезжались органисты со всей большой страны и из-за рубежа. Все друг друга знали, обстановка была дружная и радостная.
"Вы знаете, есть такое понятие "муки творчества". Так вот здесь никаких мук не было. Просто от души игралось, потому что все кругом великолепно. Откроешь в семь утра окно, из храма несется музыка – это Гарри Коняев играет, он всегда занимается с утра. Под окном цветут кусты граната, все благоухает, птицы летают, климат изумительный, место прекрасное совершенно", — вспоминает сегодня Наталья Малина.
Гарри Коняев, дипломант Лейпцигского конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха, окончивший Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано и органа, стал первым органистом Пицунды.
"Пицундский орган настолько замечателен, что, поиграв на нем однажды, музыканты были готовы приезжать вновь и вновь, чтобы еще раз пообщаться с этим инструментом. Этот инструмент — редкая жемчужина, которой владеет Абхазия", — говорит Коняев.
С конца 80-х годов в Пицунде стали проводиться и летние фестивали классической музыки, организованные художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба. В концертах участвовали мастера искусств, среди которых был лауреат международных конкурсов виолончелист и органист из Москвы Александр Князев. Он дал свой первый органный концерт именно в Пицундском храме.
"Пригласил меня в Пицунду мой друг Нодар Чанба, тогда он руководил хоровой капеллой. На концерте я должен был сыграть на виолончели, но попутно я тогда увлекся органом. Я спросил, могу ли поиграть на органе, Нодар ответил согласием, и вот так я первый раз в жизни сел за орган, я запомнил даже день, это было 2 сентября, и вот с тех пор я занимаюсь органной музыкой", — рассказывает Александр Князев.
"Абхазия" в органной музыке
Во время учебы в Москве первая абхазская органистка Марина Шамба загорелась идеей переложить для органа народные трагические произведения "Песнь ранения", "Песнь о скале" и колыбельную композитора Лакрба "Шьишь нани".
Этой идеей она поделилась с друзьями, молодыми композиторами со своего курса. Марина снабдила их материалами по истории Абхазии, пластинками с народной музыкой, и вскоре стало ясно, что молодые коллеги смогут справиться с такой задачей.
После войны
Пицундский орган молчал три года. Трагичное время было в Абхазии. Разрушенная республика с трудом оправлялась от ран, нанесенных ей войной. Грузино-абхазская война принесла горе почти в каждый дом в Абхазии. Не обошла стороной беда и семью единственной в то время органистки в стране Марины Шамба. За 10 дней до окончания войны убили ее супруга, известного ученого, физика, кавалера ордена Леона Адгура Инал-ипа.
Вынести боль утраты близких людей ей помогли музыка и орган, который не удалось бы сохранить без материнской заботы со стороны Марины.
Придя в первый раз после войны в храм, она открыла двери органа и, к ее ужасу, оттуда выбежала большая крыса. Внутри все было съедено, повреждены меха и даже железные трубы.
Восстановить орган – непростое дело и затратная задача. В Абхазии и сегодня нет нужных специалистов. В тяжелое время не остались в стороне российские коллеги и друзья Марины Николаевны. В 1994 году был проведен маленький ремонт органа. Олег Янченко, Юрий Крячко и Андрей Шаталов – имена органистов и мастеров, которые первыми в послевоенное время приехали в Абхазию. Помогала своей коллеге Наталья Малина и другие специалисты.
Марина Шамба провела очень много благотворительных концертов. Ей хотелось обрадовать детей, школьников, которые не могли толком что-то увидеть и услышать в послевоенной республике.
"Хотелось дать им надежду на то, что жизнь не закончилась, что будет много радости и веселья. Приезжало много гостей. Хотелось показать им, что нас никто не убил до конца, что мы выжили и будем жить", — говорит она.
Постепенно Марина Шамба собрала вместе всех абхазских музыкантов, и в Пицундском храме зазвучал не только орган, но и голоса солистов филармонии, капелла и другие профессионалы.
Маленький ремонт большому, но хрупкому инструменту нужен каждые пять-семь лет, но на это средств у республики долгое время не было. В 2011 году мастера немецкой органостроительной фирмы "А. Schuke" провели большой ремонт органа. Огромные фуры с техникой, едва ли не полный цех, находились в Абхазии, группы мастеров попеременно сменяли друг друга.
После этого в стране возобновились фестивали именно органной музыки. Инструмент жив, он звучит.
При подготовке статьи использованы материалы книги "Орган (краткий исторический очерк). Пицундский орган" Хотелашвили-Инал-ипа М.К.
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