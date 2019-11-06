Южный "Визит" к северному зрителю: РУСДРАМ завершил гастроли в Сыктывкаре

РУСДРАМ с триумфом отыграл спектакли в Сыктывкаре, впереди гастроли в Кирове и Москве. Как принимали южных актеров северные зрители и чего зря боялась театральная труппа, в материале Sputnik Абхазия.

Что делать, если чихнул актер, почему уборщица мешала проведению репетиции, а режиссер Антон Киселюс напутствовал любить сцену сыктывкарского театра, кто гримирует актрису Анну Гюрегян, отчего паниковал исполнитель роли Илла, а кто держал в тонусе зрителей и доставил им бешеное удовольствие.

Амра Амичба, Sputnik

Новый зритель и новая сцена

- Я не знаю, что делать, я не знаю, как это играть, - обреченно выдохнула в одной из мизансцен на репетиции актриса Марина Сичинава. На новую роль жены Илла в спектакле "Визит старой дамы" ее ввели накануне отъезда в срочном порядке. До этого она исполняла роль журналистки, которая теперь поручена Мадлене Барциц.

Два ввода, сделанных без режиссера, требовали доработок, и Антон Киселюс до общей репетиции шлифовал их игру.

Четверо актеров: Осман Абухба, Аслан Киут, Лоида Тыркба и Инал Инапха - играют во всех трех спектаклях, которые показывает РУСДРАМ на гастролях в России. Нагрузка у всех большая, требует много сил и энергии. Но смотришь на них и даже на репетиции видишь людей, которые получают удовольствие от своей профессии, никакой халтуры.

Во время генерального прогона Осман Абухба неожиданно чихнул, что вовсе не прописано в его роли. На что Анна Гюрегян, не выходя из образа Клары Цаханассьян, сказала ему: "Будь здоров!". Ну, а что? Ничто человеческое актерам не чуждо, а здоровый партнер – залог и твоей успешной карьеры.

Сцену убийства Барса актеру Аслану Киут пришлось повторять четырежды. И не по своей вине, оператор по свету никак не мог вовремя включить необходимые лампочки. Режиссер Антон Киселюс беспощаден: его детище - спектакль - должен быть показан в лучшем виде.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

"Не пользуется, а пользует", - на ходу поправляет своего партнера заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири молодого актера Аслана Киут. Многолетний опыт, наряду с превосходным знанием языка и безупречной дикцией, дает ей право делать замечания.

По мнению Папаскири, гастроли театра помогают открыть новую сторону спектаклей.

"Это очень интересно. Мы знаем свою публику, мы ее чувствуем. А здесь другие зрители. Люди все одинаковые, по эмоциям, чувствам, но есть различия. Есть чужие и свои. Наши зрители по несколько раз приходят к нам в театр, наши на что-то одно реагируют, а тут, возможно, на что-то другое отреагируют, - сказала актриса. - Я поняла, что тут театральный город, судя по всему. Были на комедии местного театра, и зал был полон".

В техническом плане спектакль "Визит старой дамы" на сцену сыктывкарского театра вписался идеально. Даже "балкон", на котором Клара Цаханассьян общается со своим восьмым мужем, на новой площадке выглядел органичнее: он чуть ниже, чем в РУСДРАМе.

"Сложно был понять, как работать на сцене голосом. Мне всегда больше всего это волнует в работе. Но быстро привыкли, она напоминала нашу по географии, и зрительный зал тоже напоминал наш. И было легко адаптироваться. И режиссер, и наши монтировщики, и художник по свету сделали все практически так, как у нас на сцене. Пару выходов поменяли, но они были незначительны", - пояснила Анна Гюрегян.

В театре имени Савина есть проектор, о котором мечтает и гендиректор Ираклий Хинтба для театра имени Искандера. В спектакле он очень нужен, и в Сыктывкаре сцена с его использованием выглядела завораживающе.

© Sputnik Спектакль "Визит старой дамы"

Прогон спектакля затягивался, совсем скоро зрителей начнут запускать в театр. Уборщица несколько раз заглядывала в зал со шваброй в руках, придя в третий раз, уже не стала дожидаться конца, приступила к работе и начала копошиться у авансцены, внося неожиданный диссонанс в происходящее.

В гримерной Анны

Выезжая на гастроли с коллективом, тебе становятся известны подробности, о которых не узнаешь, побывав на двухчасовом спектакле театра. Закулисье – неизведанный мир. По словам актрисы Анны Гюрегян, в РУСДРАМе отсутствуют штатные единицы, без которых невозможна работа в любом другом театре. Вы можете себе представить театр без гримера? Представьте. Это РУСДРАМ. В театре, в репертуаре которого 19 спектаклей, каждый актер красится и гримируется сам.

Анна Гюрегян, готовясь в гримерной к спектаклю, вспоминает, что раньше помогала всем и красила их сама, но с расширением репертуара, когда у всех появились много ролей, уже не успевает.

"Я даже собиралась учиться этому. Но уже нет времени на это. Да у нас и нет таких специалистов, девушка, которая делает в салоне мейкап, не театральный гример, - замечает она. – Когда встал вопрос, какой макияж делать Мадлене Барциц, играющей журналистку, не хотелось чего-то вызывающего и вульгарного, и кто-то сказал "на Амру посмотрите".

Я не эталон того, как должен выглядеть корреспондент, но "попасться под руку" в тот момент актрисам было приятно.

Анна Гюрегян отметила, что впервые столкнулась с сыктывкарским зрителем на "Хаджи-Мурате".

"Я специально пришла посмотреть, как реагирует зал, северный народ отличается от южного. Но Сыктывкар оказался теплым, внимательным и чутким", - говорит Анна.

На сцене же Анна замечать зрителей начинает только, когда в конце слышит аплодисменты.

"На сцене не думаю о зрителе, я его не вижу. Даже в Сухуме, когда какая-то реакция в зале, мне потом коллеги рассказывают, как реагировали зрители", - сказала исполнительница роли Клары Цаханассьян.

Впрыгнуть в спектакль

По словам исполнителя роли Илла актера Джамбула Жордания, с адаптацией на новой сцене и у него проблем не было, сложность возникла иного рода.

"Адаптироваться сложно было в связи с климатом. У всех актеров голоса охрипшие. Возможно, плохо выспались с дороги, возможно, из-за того что в холод перетаскивали декорации из фуры в театр. Видимо, вот это утомление сказалось. Морально-то готовы к выступлению, но физически не все выдерживаешь. Репетиция закончилась за сорок минут до спектакля, и мы буквально, чуть отдышались, впрыгнули в спектакль", - заметил Жордания.

Перед началом спектакля артисты, режиссер и гендиректор собрались в круг по традиции в центре сцены. Напутствие Антона Киселюса - заполнить сцену энергией, так как она непривычно большая. По его словам, следует полюбить ее, чтобы она полюбила в ответ.

После того как побываешь на репетиции с подробным разбором каждой сцены, смотреть в зале спектакль как обычный зритель не получается. Зная все нюансы, начинаешь переживать, успеет ли вовремя помощник режиссера спустить штанкетки с окнами Гюллена, сможет ли остановить круг прямо посередине сцены.

На одном дыхании

После завершения спектакля в зале зрители один за другим поднимались, аплодируя артистам стоя.

Театрал Сыктывкара Юлия Чубова рассказала, что уже на втором спектакле театра из Абхазии ее поразили декорации, сценография, и, по ее словам, "какая-то восточная изюминка".

"Задумываешься, когда смотришь такие спектакли, о жизни, о ценностях наших. После первого акта мы, зрители, ходили, общались, говорили друг другу:"слишком затянут", но тем не менее никто не ушел, все хотели посмотреть, чем же закончилось. После второго акта понимаешь, что затянутость – это режиссерская задумка, чтобы зритель больше думал, поразмышлял. Спасибо, что театр приехал, спасибо "Большим гастролям", что пригласили этот театр. Это что-то совершенно другое, это отличается. До этого у нас проходил фестиваль "Северный", приезжают труппы из Архангельска и других северных территорий, поэтому чувствуется, что сейчас приехали южане. Чувствуется южный колорит, особенно на "Хаджи-Мурате". Многим понравился. Тем, кто не читал, возможно, было сложно, а вот когда знаешь историю, мне, например, было очень понятно. Было здорово, что было мало слов, и больше показано через пластику и танцы", - отметила Чубова.

По словам зрительницы Татьяны Поповой артисты РУСДРАМа очень характерные, завораживают их пластика, хореография.

"Эмоции просто захватывают зал, настолько все ярко, впечатляет, настолько это отличается от других театров. Мы увидели то, что хотели увидеть именно от Абхазии. Отличается ваш театр незабываемым характером", - сказала она.

После спектакля актер Джамбул Жордания признался, что до конца спектакля, пока не услышал шквал аплодисментов, думал, что зрителям что-то не нравится.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

"В театре аплодисментами обычно подмечают какой-то хороший монолог, вставной номер или когда на сцене происходит что-то очень интересное. Бывает люди благодарят за этот маленький отрывочек аплодисментами, не дожидаясь конца всего спектакля. Тут этого практически не было. Это было немного странно и страшно. Момент внутренней паники был. У нас есть опыт работы на такую молчаливую публику. И в конце мы дожидаемся уже реакции и комментариев, - сказал он. - Женщина, которая поднялась ко мне с цветами, сказала: "Вы нас так тронули, я этого долго не забуду".

Отзывы зрителей после спектакля говорят об успешных гастролях РУСДРАМа в Сыктывкаре. Наталья Асташкина на впечатления о спектакле ответила очень эмоционально.

"Вывернули наизнанку, честно. Мы очень часто ходим на спектакли, но это было очень сильно. Есть над чем подумать, переварить увиденное. Очень хотели попасть на "Хаджи-Мурата", но билетов не было, пришли на "Визит". Я не читала пьесу, пришли с мамой, она знала, папа смотрел экранизацию, но и для него было что-то новое. Интересно очень, и пластика актера (Джамбул Жордания – ред.), хореография", - сказала она.

"Очень понравилось, восхитила игра актеров. Хоть и длился спектакль больше двух часов, но прошел на одном дыхании", - поделилась после спектакля зрительница Елена Заболоцкая.

"Хорошо играют, но дымно и накурено", - сказали две грузинки, которые не преминули поставить в известность, что они распознали национальную принадлежность интервьюера.

Театральный дым прорисовывает лучи, наполняет пространство сцены насыщенным светом, благодаря чему и создается целостная картина спектакля. Художник по свету в "Визите" Евгений Лисицын словно рисует светом, зрители отмечали красоту светового оформления постановки.

"Все отработали на сто. Но техническое сопровождение спектакля вообще вне всяких похвал – свет, декорации. Свет просто фантастический. И на "Хажди-Мурате" и на "Визите старой дамы". Поэтому пиетет и спасибо за приезд", - сказала Валентина Магомедова.

Еще одна зрительница, Алла Дмитриенко, рада была провести вечер в театре имени Савина на спектакле театра имени Искандера.

"Здорово. Я здесь случайно. Подруга купила билет, мы довольны, что провели такой шикарный вечер", - сказала она.

Светлана Наймушина часто бывает на отдыхе в Абхазии, и когда на ее родину приехали артисты из южной республики, решила поддержать их и прийти на спектакль.

"Понравилось очень. Абхазия всегда впечатляет. Не забудьте о том, что это южный темперамент. Настолько они публику держали в тонусе. Получили бешеное, максимально бешеное удовольствие. Браво артистам, это было супер", - сказала Светлана.

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