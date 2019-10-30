Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа

В спектакле принимают участие всего шесть актеров: Мадлена Барциц, Милана Ломия, Осман Абухба, Инал Инапха, Наталья Папаскири и Лоида Тыркба.
Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится из сегодняшнего дня в параллельное пространство.
В спектакле три основных цвета: черный, красный и белый, каждый из них несет свою символику.
Все действие динамичного спектакля разворачивается вокруг круглого крутящегося стола, который установлен на сцене. Там же располагаются и зрители.
А зрительный зал остается пустым, по ту сторону занавеса.
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