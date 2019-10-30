Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа

В РУСДРАМе состоялась премьера спектакля по древнегреческой драме "Электра" в постановке режиссера Артема Устинова.

В спектакле принимают участие всего шесть актеров: Мадлена Барциц, Милана Ломия, Осман Абухба, Инал Инапха, Наталья Папаскири и Лоида Тыркба.

Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится из сегодняшнего дня в параллельное пространство.

В спектакле три основных цвета: черный, красный и белый, каждый из них несет свою символику.

Все действие динамичного спектакля разворачивается вокруг круглого крутящегося стола, который установлен на сцене. Там же располагаются и зрители.

А зрительный зал остается пустым, по ту сторону занавеса.

Читайте также: