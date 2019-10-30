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Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Все действие "Электра" в постановке РУСДРАМа происходит возле, а иногда и на столе, вокруг которого сидят не только актеры, но и зрители.
Sputnik Абхазия

В РУСДРАМе состоялась премьера спектакля по древнегреческой драме "Электра" в постановке режиссера Артема Устинова.

В спектакле принимают участие всего шесть актеров: Мадлена Барциц, Милана Ломия, Осман Абухба, Инал Инапха, Наталья Папаскири и Лоида Тыркба.

Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится из сегодняшнего дня в параллельное пространство.

В спектакле три основных цвета: черный, красный и белый, каждый из них несет свою символику.

Все действие динамичного спектакля разворачивается вокруг круглого крутящегося стола, который установлен на сцене. Там же располагаются и зрители.

А зрительный зал остается пустым, по ту сторону занавеса.

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Теги:
РУСДРАМ


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Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
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