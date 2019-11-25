К 90-летию Искандера: фестиваль "Стоянка человека" пройдет в Сухуме

V Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" состоится с 25 по 26 ноября в Сухуме.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере пройдет в Сухуме 25-26 ноября.

В рамках фестиваля в РУСДРАМе состоится премьера заключительной части документальной трилогии Ибрагима Чкадуа "День жизни или Фазиль Искандер", посвященного творчеству писателя.

Программа V Международного фестиваля искусств "Стоянка человека:

25 ноября в 14:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Аабхазии откроется фотовыставка "Фазиль и его окрестности".

25 ноября в 19:00 в Государственном русском театре драмы имени Искандера пройдет премьера фильма "День жизни или Фазиль Искандер" - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере.

26 ноября в 13:00 в Сухумском Доме Юношества ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот" по произведениям Фазиля Искандера

26 ноября в 11:00 посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме.

В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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