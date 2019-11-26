Пополнение в семье: Ирина Делба принята в труппу РУСДРАМа

Актриса Ирина Делба ранее играла роль Лучетты в спектакле "Кьоджинские перепалки" в РУСДРАМе.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Выпускница театрального института имени Бориса Щукина Ирина Делба будет принята в труппу РУСДРАМа с 1 декабря, рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Ирина – одна из выпускниц абхазского курса института, которая выражала интерес остаться в Абхазии и работать здесь. Последний год она искала себя, пробовала сниматься в кино, пробовала играть за пределами Абхазии, но сейчас я увидел в ней твердое желание работать здесь. Она должна понимать степень ответственности такого решения, потому что работа в нашем театре очень серьезная, творческая и требующая полной отдачи", - отметил гендиректор.

Ранее на сцене РУСДРАМа зрители могли видеть Ирину Делба в спектакле "Кьоджинские перепалки" в роли Лучетты, а шестого декабря в 19:00 артистка выступит в арт-фойе театра с моноспектаклем "Самый счастливый день" по прозе сценариста и прозаика Виктории Токаревой.

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