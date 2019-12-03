Шедевры эпох: Гаделия и Эшба выступят в Малом зале Московской консерватории

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Лука Гаделия и Кристина Эшба выступят с концертом "Шедевры эпох: Орган. Арфа. Голос" в Малом зале Московской консерватории 3 декабря.

"Нам очень приятно получить приглашение выступить в Малом зале Московской консерватории. В этот раз у нас будет очень интересный ансамбль – орган, арфа и сопрано, то есть орган будет представлен и сольно, и в различных ансамблевых сочетаниях как дуэт и как трио", - рассказал Лука Гаделия.

Программа концерта разнообразна, прозвучат произведения от эпохи Барокко, до музыки начала XX века.

"Солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба будет исполнять различные барочные арии. В этот раз мы сотрудничаем с прекрасной арфисткой, которая очень долго играла в оркестре Большого театра, сейчас работает в Центре оперного пения имени Галины Вишневской первой арфой, это Оксана Сушкова, лауреат международных конкурсов", - подчеркнул Гаделия.

В ходе концерта будут исполнены сочинения для органа и арфы, также подготовлено несколько трио – орган, арфа и сопрано.

"Мы сейчас готовимся, репетируем, вечером у нас концерт, но мы придем заранее, с 17 часов вечера у нас будет репетиция. Естественно, волнительно, потому что зал прославленный, и туда ходят меломаны, которые понимают, знают и любят органную музыку и в целом классическую. Но я думаю, что все пройдет хорошо, потому что мы заранее обыграли эту программу", - сказал Лука Гаделия.

В концерте "Шедевры эпох: Орган. Арфа. Голос" прозвучат сочинения Баха, Вивальди, Генделя, Сен-Санса, Чайковского и других композиторов разных эпох.

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