Труппа РУСДРАМа пополнилась двумя выпускниками "Щуки"

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина Ирина Делба и Руслан Жиба приняты в труппу РУСДРАМа с 1 декабря 2019 года.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Труппа Русского театра драмы имени Фазиля Искандера пополнилась выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина Ириной Делба и Русланом Жиба, сообщил в интервью на радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Буквально на днях в труппу нашего театра мы пригласили двух молодых актеров, Ирину Делба и Руслана Жиба. Эти ребята обучались в театральной студии имени Щукина на так называемом абхазском курсе, из которого вышли и другие молодые актеры, которые сегодня работают в нашем театре и в Абхазском государственном театре драмы", - отметил Хинтба.

Он подчеркнул, что Ирина Делба была не трудоустроена до последнего времени, снималась в кино, пыталась найти возможность работать за пределами Абхазии.

"Мне показалось, что такая перспективная молодая актриса должна работать на родине, и когда я понял, что она приняла решение остаться в Абхазии, я предложил ей вступить в нашу труппу. Мы с ней уже сотрудничали ранее, она играет в спектакле "Кьоджинские перепалки", сейчас будет играть в новых постановках нашего театра", - сказал руководитель театра.

Говоря о Руслане Жиба, Хинтба отметил, что он уже давно сотрудничает с РУСДРАМом, занят в трех спектаклях.

"Нам показалось, что будет правильно оформить с ним юридические отношения. В итоге, все выпускники абхазского курса театральной студии имени Щукина, которые находятся в Абхазии, трудоустроены. Мне кажется, это правильно, уважительно к труду педагогов, которые их обучали во главе с Евгением Князевым, ректором Театрального института имени Щукина", - заметил он.

Также, продолжил Хинтба, приглашение актеров правильно с государственной точки зрения, потому что этот курс целевым образом был направлен на обучение от Абхазии, и не дать им работу, чтобы сделать профессиональную карьеру, было бы неправильно.

Сейчас в РУСДРАМе работают шесть актеров, выпускников театрального института имени Щукина.

"В новом сезоне у нас шесть премьер, ближайший - это новогодний спектакль, следующая премьера - "Оскар" по пьесе Клода Манье, в ближайшее время будет озвучен состав, я надеюсь, что кто-то из молодых ребят тоже попадет в этот спектакль. Безусловно, они будут заняты в новых спектаклях в 2020 году и, конечно, продолжат играть старые спектакли, которые у нас с успехом идут, это "Визит старой дамы", "Хаджи-Мурат", "Кьоджинские перепалки", - подчеркнул Хинтба.

Ирина Делба назвала новым этапом в жизни вхождение в труппу РУСДРАМа.

"Это такая новая страница, чистый лист, это репертуар профессионального театра. В первую очередь это очень ответственно, я очень рада этому событию, что я могу у себя на родине играть в таком чудесном театре, который мне самой безумно нравится. Чего я жду? – Главных ролей", - сказала с улыбкой актриса.

"Щуку" Ирина окончила в 2018 году, после чего снялась в двух сериалах "Живая мина" и "Вспышка", выход которого намечен на 2020 год.

"Я снималась в кино, занималась чтецкими вечерами, читала Ахматову, у нас есть компания, которая называется "Живая суббота", читали в разных библиотеках, филармониях произведения авторов Серебряного века", - отметила Делба.

6 декабря в арт-фойе РУСДРАМа Ирина Делба проведет литературный вечер, она будет читать произведения Виктории Токаревой.

Оказаться в Абхазии и работать в РУСДРАМе, где работают и другие молодые выпускники Театрального института имени Бориса Щукина, Ирина Делба считает большим успехом в творческой жизни.

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