Абхазский Молодежный театр покажет "Последнего из ушедших" в Нальчике и Черкесске

Премьера спектакля "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба состоялась в Абхазии 22 мая 2019 года.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Гастроли Абхазского государственного молодежного театра пройдут с 11 по 12 декабря в Нальчике и Черкесске, рассказал Sputnik заместитель директора театра Мдар Сакания.

В двух городах труппа театра, состоящая из 30 человек, представит постановку "Последний из ушедших" по одноименному произведению Баграта Шинкуба. Спектакль будет впервые представлен за пределами Абхазии.

"В этом году в августе в Абхазии побывала организатор больших культурных мероприятий в Адыгее Меретукова Асиет. Мы пригласили ее на показ спектакля "Последний из ушедших" и он ей пришелся по душе. После спектакля нам пришла идея показать постановку братьям в Адыгее, а Меретукова стала организатором гастролей. Сейчас мы покажем спектакль только в двух городах, а после Нового года планируем отправиться на гастроли в Майкоп и Краснодар. Надеюсь, наши братья адыги и черкесы примут нас с открытой душой, потому что этот спектакль рассказывает о нашей истории" – рассказал Сакания.

В Абхазии спектакль "Последний из ушедших показывался около 20 раз и каждый раз собирал аншлаги. В планах у Абхазского государственного молодежного театра показать постановку и в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры в Турции, отметил Сакания.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара". Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.

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