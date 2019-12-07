Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

На первом месте оказалась американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году заработала 185 миллионов долларов. По информации издания, на это повлияла новая сделка с лейблом, а также рекламные контракты и финальная часть гастрольного тура.

© AFP 2019 / JC Olivera/Getty Images Певица Тейлор Свифт во время выступления на церемонии награждения 2019 American Music Awards в Лос-Анджелесе

Второе место досталось рэперу Канье Уэсту – 150 миллионов долларов дохода в уходящем году.

© REUTERS / Allison Joyce Ким Кардашьян и Канье Уэст

"Бронза" досталась британскому исполнителю Эду Ширану, который заработал 110 миллионов долларов.

REUTERS / John Stillwell/Pool Эд Ширан

Далее следуют The Eagles (100 миллионов долларов), Элтон Джон (84 миллиона долларов), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по 81 миллиону долларов).

© AP Photo. Joel Ryan Американская певица Бейонсе во время выступления на 2009 MTV European Music Awards в Берлине

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