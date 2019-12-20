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Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина открыл прием заявок

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Sputnik Абхазия
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Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.

СУХУМ, 20 дек,— Sputnik. По традиции 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", стартует прием работ на конкурс, носящий его имя и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020 года. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. За призовые места соискатели 2020 года будут бороться в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.

© Sputnik / Andrey Stenin
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Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина  — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров  показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса уже стало его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций.  

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила:

"Конкурс имени Андрея Стенина  в 2020 году выходит на новый рубеж – в 2019 году он отметил свой первый юбилей, пять лет, и мы хотим, чтобы и следующие пять, десять и более лет конкурс динамично развивался и рос. Ждем в новом году на конкурс еще больше участников, еще больше интересных работ. Открывать новые имена в фотографии – задача невероятно увлекательная и ответственная,  и я уверена, международное жюри в 2020 году справится с этим блестяще. Приглашаем молодых фоторепортеров всего мира на конкурс-2020 и желаем им удачи!"

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2019 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

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Теги:
фотоконкурсы, Андрей Стенин


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