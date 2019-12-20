"Все такая же энергичная": фильм о Софе Агумаа презентовали в Сухуме

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация документального фильма режиссера Ады Квирая "Софа Агумаа сегодня" прошла в Абхазском государственном драматическом театре в пятницу 20 декабря.

Поздравить Народную артистку Абхазии Софу Агумаа в драмтеатре собрались ее коллеги по "цеху", общественные и политические деятели, ученики и просто поклонники.

С 80-летним юбилеем актрису поздравила министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Среди людей, интересующихся театром, культурой Абхазии, нет тех, кто не слышал бы о Софе Агумаа. Ее роли на сцене занимают особое место в культурном развитии республики. Больше всего радует, что она и сегодня работает, обучает молодежь театральному искусству. Желаю вам здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни", - отметила министр.

С днем рождения артистку поздравил и спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия и напомнил гостям вечера, что Софа Агумаа отличалась не только творческими успехами, но какое-то время была и депутатом. Кварчия вспомнил свое знакомство с актрисой.

"Тогда я был студентом и пришел смотреть спектакль "Голый король", который мне очень понравился. В Софе Агумаа есть все, что нужно актрисе, – она прекрасно поет, обладает отличным чувством юмора, она переводчик и талантливый режиссер и оратор", - добавил он.

Коллеги Агумаа Шалва Гицба и Виолетта Маан вспомнили о том, как вместе поступали в театральный вуз, как неподготовленная к экзаменам Софа Агумаа оказалась лучшей среди них и как ответственно подходила к исполнению первых ролей. Для гостей вечера Софа Агумаа и Виолетта Маан спели песню из спектакля "Голый король".

Софа Агумаа – доцент Абхзаского государственного университета. Уже более 20 лет она воспитывает плеяду молодых актеров в Абхазском государственном университете. Открытие театрального отделения было ее инициативой и желанием внести вклад в развитие абхазского театра. Ученики Агумаа подготовили для своего учителя юмористические миниатюры из произведений писателя Шалоди Аджинджал, а ректор АГУ Алеко Гварамия отметил, что все студенты актрисы напоминают ему ее в молодости.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа Софа Агумаа

В документальном фильме режиссера Ады Квирая рассказывалось о буднях Софы Агумаа как актрисы, учителя и художественного руководителя театра. Автор фильма отметила, что стремилась показать то, чем живет и чем занимается актриса сегодня.

"В фильме Софа Агумаа здесь и сейчас такая же энергичная, как раньше. Своей энергией и мудростью она выносит не меньше, чем раньше. В этом фильме вы увидите Софу совсем с другой стороны. Она другая, но все такая же сильная, какой вы ее помните", - отметила режиссер.

Софа Агумаа – Народная артистка Абхазии, которая сыграла более 70 образов на сцене. В списке сыгранных ролей есть спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорки (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.

Первой работой в кино, стала роль в кинофильме "Время счастливых находок" (Мосфильм, режиссер Генрих Габай, 1969 год). Большой популярностью в послевоенной Абхазии пользовался комедийный фильм "Сыхаара Б" (Дорогая Б), в котором Софа Агумаа играла с другим выдающимся актером Амираном Тания.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа Софа Агумаа

За роль Дзабули в спектакле "Похищение Луны" Агумаа удостоилась премии за лучшую женскую роль в постановке. Также Софа Агумаа сыграла в кинофильмах "Белый башлык" (киностудия имени Довженко, режиссер Владимир Савельев, 1975 год), "У самого Черного моря" (Мосфильм, режиссеры Александр Кузнецов, Оскар Никич, 1975 год), "В ночь на новолуние" (Мосфильм, режиссер Юсуп Даниялов, 1977 год), "Воры в законе" (киностудия имени Горького, режиссер Юрий Кара, 1989 год) и других.

В 2014 году Агумаа создала Абхазский государственный Молодежный театр и является его художественным руководителем.

Софа Агумаа — режиссер театральных постановок. В этом списке есть такие работы, как "Харлампо и Деспина" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софа Агумаа), "Медведь" (пьеса Антона Чехова, перевод Софа Агумаа), "Человек и джентльмен" (пьеса Эдуардо де Филиппо), "Кролики и удавы" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софы Агумаа) и другие постановки.

Читайте также: