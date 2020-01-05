Назван лучший фильм 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо признан лучшим фильмом 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщается на сайте организации.
Кроме того, эта картина также принесла приз за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.
Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм "Маленькие женщины".
Антонио Бандерас ("Боль и слава") стал лучшим актером, а Мэри Кей Плэйс ("Диана") — лучшей актрисой.
Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами "Портрет девушки в огне" и "Атлантика".
Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды — одни из самых престижных в стране.
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