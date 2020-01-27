Триумф Билли: 18-летняя американка собрала урожай "Грэмми"

Билли Айлиш была признана лучшим молодым исполнителем, а ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - пластинкой года.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США "Грэмми". Ее триумфатором стала 18-летняя певица Билли Айлиш.

Статуэтки во всех четырех основных номинациях достались молодой исполнительнице. Айлиш получила награду в категории "лучшая песня" за композицию "Bad Guy". Она также была признана записью года. Кроме того, Айлиш была признана лучшим новым исполнителем, а ее альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" стал лучшим альбомом года.

Айлиш стала первым музыкантом за последние 39 лет, собравшим все четыре статуэтки в основных номинациях за один вечер. В 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу.

Организаторы премии также объявили имена обладателей престижной награды в десятках других категорий. В их числе "Грэмми" удостоилась бывшая первая леди США Мишель Обама за аудиоверсию книги "Моя история".

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