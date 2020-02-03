14:04 03 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.91
  • EUR70.79
Поиск

Хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем фестивале искусств в Сочи

© Sputnik / Максим Блинов
Культура
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102937/44/1029374442.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200203/1029373356/Khorovaya-kapella-Abkhazii-vystupit-na-Zimnem-festivale-iskusstv-v-Sochi.html

Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета - одно из главных культурных событий зимы в России.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.  

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля. Хоровая капелла Абхазии будет выступать в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля.

© Foto / Государственный камерный оркестр Республики Абхазия
Абхазский оркестр или орган: сложный выбор в Московской консерватории

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

Абхазские музыканты - частые гости проводящихся в России фестивалей классической музыки и других культурных мероприятий. В минувшие выходные, 1 февраля, в рамках культурной программы "Абхазия-Россия" Государственный камерный оркестр республики выступил в Рахманиновском зале Консерватории имени Чайковского в Москве. Кроме того, в Малом зале музыканты из Абхазии Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контратенор) представили программу "Шедевры эпох". 

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Песнь льда и цикламенов: зимние краски Рицы
Ил под слоем ила: на дне Черного моря нашли военный самолет
Расчет стоимости электроэнергии
Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться