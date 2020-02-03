Хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем фестивале искусств в Сочи

Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета - одно из главных культурных событий зимы в России.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля. Хоровая капелла Абхазии будет выступать в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

Абхазские музыканты - частые гости проводящихся в России фестивалей классической музыки и других культурных мероприятий. В минувшие выходные, 1 февраля, в рамках культурной программы "Абхазия-Россия" Государственный камерный оркестр республики выступил в Рахманиновском зале Консерватории имени Чайковского в Москве. Кроме того, в Малом зале музыканты из Абхазии Лука Гаделия (орган), Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контратенор) представили программу "Шедевры эпох".

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