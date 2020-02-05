Без дуэтов и политики: Шоуа о музыкальной судьбе, новом альбоме и Абхазии

Звезда российской эстрады Александр Шоуа, который родился и вырос в Абхазии, в этом году отмечает тридцатилетие сценической жизни.

Как Александр Шоуа планирует отметить творческий юбилей, когда музыкант приедет с концертом в родную республику, что он думает о современном зрителе, и планируется ли возрождение дуэта "Непара", в материале Sputnik Абхазия.

В честь 30-летия сценической жизни Александр Шоуа проведет концерт в малом зале московского Крокус Сити Холла 3 апреля.

Sputnik

"Было не остановиться"



К своему творческому юбилею Александр Шоуа относится без пафоса, по его словам, никакой особенной истории в том, что он уже 30 лет на профессиональной сцене, нет.

"Потому что среди моих коллег половина занимаются музыкой больше, чем я живу", - объясняет он.

Сам Шоуа увлечен музыкальным творчеством уже около 42 лет.

"Этапы развития в творчестве не видны, нет каких-то границ от одной ситуации к другой. Я считаю, что когда тебе заплатили деньги за твою работу, это значит, что ты профессионально занимаешься своим делом. Впервые мне заплатили, когда мне было 13 лет, папа взял меня в свой коллектив, и мне тогда заплатили какие-то несусветные деньги. Но, я не могу сказать, что тогда я был профессионалом, им я стал чуть позже", - подчеркнул он.

В юношеские годы Александр Шоуа пел везде, где это можно было. "Я пел везде, где был микрофон, где его не было, я буквально надоедал собственным присутствием, докучал всем", - говорит певец.

Шоуа девять лет учился в музыкальной школе, затем поступил в Сухумское музыкальное училище.

"Тогда оно было будь здоров! Там были педагоги очень высокого уровня на тот период, не знаю, что сейчас, но тогда было очень круто. Было очень трудно заниматься, мы играли произведения сложных композиторов. По образованию я был пианистом, но затем меня захватило пение, и потом уже было не остановиться", - вспоминает он.

Среди концертных площадок, на которых он хотел бы выступить, - Альберт-холл в Лондоне, Метрополитен-опера и Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

"В Метрополитен-опера хочу выступить, конечно, не в роли оперного певца. Там иногда бывают такие джемы, "порочащие сцену", как их называют, - потому что сцена классическая. Думаю, все это будет, но не сейчас", - сказал он.

Говоря о том, возможно ли, что дуэт "Непара" вновь воссоединится, Шоуа заметил, что в ближайших планах только сольные выступления, и других новых дуэтов создавать не планируется.

Работа и планы на Абхазию

Сейчас Александр Шоуа участвует в телевизионном проекте "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1". Музыкальное шоу, по его признанию, отнимает много сил и времени.

"Также я работаю над новыми песнями, сейчас готовится вторая песня из моего третьего альбома. То, что мне нравится уже сейчас, это то, что композиции по звучанию близки друг другу, не одинаковы, а именно близки. Это сложно делать, но мы стараемся", - подчеркнул он.

В команде Александра Шоуа есть и земляки из Абхазии: гитаристы Алхас и Алмасхан Марколия и музыкальный продюсер Анри Гумба.

"С точки зрения гражданского долга перед Абхазией я его целиком и полностью выполняю, даю работу", - заметил певец.

Современный зритель, по мнению Шоуа, перестал думать, и это не может не раздражать. В мире все стало сиюминутным, лента в Instagram обновляется каждую секунду, и новость, которая была 10 минут назад, считается устаревшей.

То же самое происходит и с фильмами, и с музыкой. Но в новых обстоятельствах ни в коем случае нельзя теряться и следует продолжать свое дело, уверен артист.

В Абхазию Шоуа обещал приехать с выступлением, когда в республике наступит мир не только в кабинетах, но и в домах, сердцах и умах людей. По его словам, для него важно, чтобы, сидя в зале, люди улыбались, а не переживали о том, кто завтра будет премьер-министром, членом Парламента и президентом.

В честь 30-летия сценической жизни Александр Шоуа проведет концерт в малом зале Crocus City Hall 3 апреля.

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