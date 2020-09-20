Трагедия, комедия и премьера от Чичериной: афиша Абхазии с 21 по 27 сентября

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 21 по 27 сентября.

Комедия "Требуется лжец" в Абхазском Драматическом театре, концерт государственного народного оркестра в госфилармонии, "Визит старой дамы" в РУСДРАМе и другие культурные события - в афише Sputnik Абхазия.

Русский театр драмы

22 сентября в 19:00 РУСДРАМ покажет трагическую комедию "Визит старой дамы". Гениальная пьеса, одно из величайших достижений драматургии XX века, в интерпретации режиссера Антона Киселюса.

25 сентября в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Электра" в постановке режиссера Артема Устинова. Древнегреческая трагедия о девушке, которая стала свидетельницей убийства отца матерью и ее любовником.

Сухум, проспект Леона, 8

Абхазский государственный молодежный театр

23 сентября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра пройдет спектакль "Требуется лжец" по пьесе греческого драматурга Дмитриса Псафаса. Режиссер современной греческой комедии Шалва Гицба.

Сухум, ул. Пушкина, 1

В Абхазской госфилармонии 23 сентября состоится концерт государственного оркестра народных инструментов имени О.Хунцария. В качестве гостя певица Юлия Чичерина выступит с премьерой песни об Абхазии.

Также гостями вечера будут Виолетта Маан, Алексей Самарин, Антон Давидянц и другие.

Центральный выставочный зал Союза художников

22 сентября откроется выставка "Художник. Время. Память". Выставка посвящена отечественной войне Абхазии 1992-1993 и 75-летию Великой отечественной войны.

Сухум, ул.Лакоба, 31

Пицунда

24 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органист Лука Гаделия. В программе музыка западно-европейских, русских и абхазских композиторов.

Пицунда, ул. Гицба, 8